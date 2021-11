Marseille. Théâtre de la Criée : Rencontre avec le comédien-danseur Jin Xuan Mao qui interprète Cléante dans le ’Tartuffe’ de Macha Makeïeff

Accueil > Culture > Théâtre > Marseille. Théâtre de la Criée : Rencontre avec le comédien-danseur Jin (...)

On le voit apparaître derrière un grand rideau transparent blanc, dansant avec d’autres comédiens. Ce qu’il fait très bien d’ailleurs puisque Jin Xuan Mao en plus d’être comédien est un danseur professionnel virtuose. Et quel parcours qu’est le sien, lui qui incarne Cléonte, le frère d’Orgon dans la pièce « Tartuffe » mise en scène par Macha Makeïeff et dont a salué l’inventivité et la puissance.

Xavier Gallais et Jin Xuan Mao dans "Tartuffe " mis en scène par Macha Makeïeff à la Criée ® Pascal Gely

Né en mars 1994 en Chine, Jin Xuan Mao a suivi des cours de communication à la Sorbonne, licence et master et surtout étude approfondie de la langue française. Ayant travaillé dans le cinéma où il a rencontré beaucoup de gens de la communauté asiatique il eut alors accès au métier par le biais du court métrage. « Être acteur, dit-il, lui qui a commencé le théâtre en 2016, c’était un rêve d’enfant, mais, issu d’une famille très pauvre dans une région reculée de la Chine, je n’avais pas de moyens pour le réaliser concrètement. » A force de courage, de persévérance, de talent et de travail surtout, il y est parvenu et s’est approché de grosses productions de Hollywood, en participant notamment à une pub de John Malkovitch qui lançait sa marque de prêt-à-porter.

Si les courts métrages se sont alors enchaînés, Jin Xuan Mao voulait apprendre son métier, mais n’avait pas les moyens à Paris de s’offrir un enseignement au Cours Florent. Il raconte : « Ma meilleure amie m’a alors fait rencontrer un comédien qui venait d’être pris au Conservatoire public du XVe arrondissement de Paris. C’était gratuit, je craignais de m’inscrire aux concours car j’avais peur que la langue soit une barrière infranchissable mais j’ai décidé de vaincre cette peur et je me suis inscrit aux recrutements des conservatoires des VIIIe, XIe, XIVe. J’ai rencontré un coach privé qui m’a conseillé de lire quatre pièces. Je n’avais eu le temps que de lire "Roberto Zucco", et préparer la scène de la gare. J’ai pensé pour m’aider à Nathalie Guilmard une comédienne marionnettiste metteur en scène qui m’a dit "je suis partante". J’ai eu dix jours pour peaufiner mon audition avec en plus une danse. J’ai travaillé une scène du Tartuffe. J’ai été pris dans les trois conservatoires et j’ai alors choisi celui du VIIIe. En y suivant les cours de marc Ernotte, qui m’a tant appris, j’ai découvert véritablement le théâtre. Quand il a quitté ce lieu je l’ai suivi dans sa nouvelle structure et j’ai préparé les concours d’écoles nationales ».

La suite relève du tour de force, avec des auditions qui s’enchaînent, un travail sur les discriminations dont sont victimes les personnes chinoises, des plongées dans les pièces de Crimp, Platonov, dans la danse, encore et toujours, la réalisation d’une bande son sur des manifestations avec en toile de fond la chanson « Douce France », et les réussites au 2e tour de conservatoires dont le CNSAD où il finira par rentrer, et où il aura comme professeur Xavier Gallais.

« Quel bonheur de travailler avec Macha Makeïeff »

C’est lui lui qui a insisté pour établir la rencontre entre la metteuse en scène et Jin Xuan Mao. Et c’est Macha qui lui donnera la réplique sur la fameuse scène entre Orgon et Cléante, le frère d’Elmire, la femme d’Orgon. « A la fin elle m’a dit : " Je n’ai pas grand-chose à vous redire" », indique-t-il. Puis de chanter devant elle « Ma plus belle histoire d’amour » et une chanson en chinois. « Elle m’a engagé sur "Tartuffe", et j’étais bien sûr fou de joie. » Formidable idée en tout cas de faire jouer à un asiatique un personnage non asiatique. Ce qui n’arrive que très peu souvent voire jamais, Jin Xuan Mao n’étant en rien ce que l’on pourrait appeler cavalièrement « le Chinois de service », « ce qui se passe très très souvent dans le cinéma… », indique-t-il.

Voix puissante, diction parfaite, sens du rythme, présence scénique, l’acteur multiplie ici les prouesses retrouvant au passage Xavier Gallais qui campe un Tartuffe entre Méphisto, Nosferatu et le visiteur de « Théorème » de Pasolini. Ce Personnage de Cléante Jin Xuan Mao le voit comme quelqu’un d’intelligent, très libre, qui ne se soumet pas aux mœurs qu’on lui impose. Il a de l’humour, demeure très drôle, plein d’autodérision, il est extravagant, léger et profond. « Macha a une idée très précise sur le plateau sur la façon dont il faut se déplacer et incarner celui que l’on interprète. Elle propose, on en discute et son amour des comédiens est tel que l’on se sent comme porté... Quelle joie de travailler avec elle ».

Dans l’Astérix de Guillaume Canet et « Emily in Paris » sur Netflix

Fourmillant de projets, travailleur infatigable, Jin Xuan Mao qui a décroché un rôle dans « Astérix et Obélix - L’empire du milieu » réalisé par Guillaume Canet et sera visible sur Netflix dès décembre dans « Emily in Paris » de Darren Star avec Philippine Leroy-Beaulieu et Lily Collins qui raconte comment Emily, jeune cadre ambitieuse de Chicago décroche le boulot de ses rêves à Paris, finit par adopter une nouvelle vie tout en jonglant entre marketing, amis et amours. Puis on pourra le découvrir, toujours sur Netflix en février 2022, dans une adaptation des « Liaisons dangereuses » réalisé par Rachel Suissa. Sans oublier la création les 23, 25 et 26 septembre 2022, au Théâtre, scène nationale de Saint-Nazaire, de « Adieu la mélancolie » que Roland Auzet a tiré des textes de l’auteur chinois Luo Ying, et où Jin Xuan Mao sera entouré de neuf autres comédiens. C’est l’histoire d’un homme et d’une époque, de la Révolution Culturelle en Chine jusqu’à nos jours ici, en Europe. Vue d’Occident, la Révolution Culturelle est ce moment, rendu presque sympathique par le pop-art, de l’histoire d’un pays communiste dont la jeunesse, dans un élan spontané et généreux, parvient, au prix de nombre de morts à faire vaciller un système sclérosé, sous la conduite d’un Grand Timonier blanchi de ses erreurs passées et devenu le symbole d’un leader qui a compris les aspirations des nouvelles générations. Cette saine libération des énergies juvéniles, qui se termine par l’épisode tragi-comique du procès de la Bande des Quatre, séduisit intellectuels et artistes en Europe, et contribua à construire l’imaginaire des années 68 en France. Un spectacle qui devrait tourner dans toute la France comme ce « Tartuffe » exceptionnel de Macha Makeïeff que l’on peut voir à La Criée jusqu’au samedi 26 novembre et qui sera également au programme de l’Opéra de Nice en janvier 2022.

Jean-Rémi BARLAND

« Tartuffe » mis en scène par Macha Makeïeff jusqu’au 26 novembre au théâtre de la Criée à 20h sauf le mercredi à 19 heures - Plus d’info et réservations sur theatre-lacriee

