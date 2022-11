Marseille Théâtre des Bernardines. Avec ’Du Paddle à Biarritz’ Itsik Elbaz joue le ’Brodway’ de Fabrice Caro : Irrésistible !

Accueil > Culture > Théâtre > Marseille Théâtre des Bernardines. Avec ’Du Paddle à Biarritz’ (...)

De Fabrice Caro, l’écrivain, on connaît « Le discours » dont Alain Chabat a réalisé une lecture intégrale en CD audio, et qui a vu Benjamin Guillard enflammer les Bernardines à Marseille où il l’a joué sur scène. Fabrice Caro, c’est aussi « Brodway » texte délirant, et irrésistible de drôlerie, émouvant.

Itsik Elbaz dans "Du Paddle à Biarritz" (Photo Gaël Maleux)

Dans « Brodway », Fabrice Caro met en scène un certain Alex un homme avec un assez petit h. Avouons que ça ne va pas très fort au moment où nous faisons sa connaissance. Il vient d’être convoqué parce que son fils fait des dessins pornographiques impliquant ses professeurs. Sa fille qui vit son premier chagrin d’amour lui demande de prier et de mettre un cierge à l’église pour la mort de sa rivale. Sa femme, ulcéré par le côté « enfant » de son mari, l’exhorte à prendre son rôle de père plus au sérieux. Son patron le terrorise par son côté autoritaire. Et pour comble de malheur, Alex a reçu une enveloppe bleue lui conseillant de faire son premier test de dépistage colorectal. Une lettre que l’on reçoit normalement à 50 ans, et lui qui n’en a que 46 vit très mal cette injonction thérapeutique. Ah, j’oubliais...Il y a le voisin du couple qui les invite à les accompagner pour faire « Du paddle à Biarritz ».

Comment s’en sortir ? En reformant son groupe de rock ? En suivant les conseils des uns et des autres ? Dépressif Alex glisse vers la pente du renoncement absolu. Sur la scène des Bernardines où est donné cette adaptation théâtrale de « Brodway » du « Paddle à Biarritz » concoctée par Michel Kacenelenbogen en pleine inventivité, Itsik Elbaz est irrésistible. Confession en forme de psychanalyse (ou l’inverse) ce spectacle questionne une masculinité très bousculée et interroge le réel des personnages sous l’angle du burlesque émouvant. Jeux de lumière subtil, utilisation de la musique jamais décorative, on ressort de là ragaillardi, et surtout plein de bienveillance à l’égard de ses semblables. Explosif, et pourtant ne quittant pas le micro où il se présente à nous debout, l’acteur semble dix mille en un. Et avec ce « Paddle à Biarritz » d’imposer un hymne à la tolérance, en promenant le spectateur en dosant au plus juste rire et critique sociale. Génial, et incontournable. Notons que l’on peut retrouver l’intégralité de « Brodway » en lecture intégrale CD audio réalisée par Benjamin Laverhne. Et c’est là aussi gigantesque.

Jean-Rémi BARLAND

« Du Paddle à Biarritz »Aux Bernardines jusqu’au samedi 19 novembre à 20h. Plus d’info et réservations : lestheatres.net