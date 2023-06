Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Tranquille à la mer...

Dans le cadre de la Saison balnéaire, qui a démarré le 3 juin et qui prendra fin le 3 septembre -et comme il fera toujours beau, il n’est pas interdit de poursuivre bains de soleil et baignades-, le public peut profiter des 21 plages qui s’étendent sur les 57 kilomètres de façade maritime du littoral marseillais. Il est à noter que chaque année, 7 millions de touristes visitent la cité phocéenne et 2 millions de personnes profitent des plages marseillaises.

« Une unité d’excellence de la police municipale »

Lors du lancement de la saison balnéaire, le 3 juin, Benoît Payan, le maire de Marseille, a inauguré un dispositif inédit : la première Brigade maritime de la police municipale de Marseille, précisant : « L’été est de retour, et comme chaque année, les Marseillais et les touristes sont de plus en plus nombreux à profiter de notre littoral unique au monde. Sur les plages, dans nos calanques ou sur nos îles, nous sommes engagés pour que la saison estivale puisse se dérouler en toute sécurité ; c’est pourquoi je suis fier cette année de lancer cette première brigade maritime, une unité d’excellence de la police municipale, qui interviendra tous les jours, sur terre et en mer, pour mener des actions de sécurisation et de contrôle du littoral ».

22 agents et 3 encadrants

Votée lors du conseil municipal du 14 avril 2023, la Brigade maritime de la police municipale a en charge l’apaisement et la tranquillité publique du littoral tant sur le domaine terrestre que maritime. Composée de 22 agents et de 3 encadrants, la Brigade maritime est appelée à intervenir toute l’année, dès cet été, de 9h à 21h. Quatre patrouilles sont mises en place : deux patrouilles en mer, dans la bande des 300 mètres du domaine maritime, et deux patrouilles sur terre.

Cette nouvelle brigade vient en complément des policiers municipaux patrouillant sur l’ensemble du littoral. Pour garantir des interventions rapides, la Brigade maritime œuvrera en étroite coopération avec les maîtres nageurs sauveteurs et en collaboration avec la police nationale. Les membres de la Brigade maritime disposent d’un bateau semi-rigide mais aussi de canots de sauvetage légers. Ils ont donc pour mission de sécuriser les plages et le littoral ; contrôler la vitesse et faire respecter les réglementations, notamment liée aux interdictions de l’usage de Véhicules Nautiques Motorisé (Jet ski) ; assurer le respect des zones de baignade ; assurer le respect des interdictions de pêcher ; assurer le bon encadrement des activités nautiques et des secours.

Formation des agents

Les agents ont reçu une formation au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) et Premier Secours en équipe (PSE 1 et 2) qui leur permet de porter secours en mer. Ils détiennent également le permis côtier. Il s’agit d’une unité d’excellence formée par la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) et le Bataillon de marins-pompiers de Marseille (BMPM) qui peut intervenir en mer pour assurer la sécurité des Marseillaises et Marseillais mais aussi leur porter secours.

La police municipale

Les différents services de prévention et de sécurité de la ville de Marseille se mobilisent de jour comme de nuit pour garantir les meilleures conditions de sécurité et de tranquillité publique durant toute la période estivale. Les interventions de la police municipale ont pour objectif de permettre à chacun de profiter du littoral dans un climat apaisé et serein. Afin de quadriller au mieux l’ensemble des espaces côtiers, la bande littorale a été scindée en quatre zones distinctes : Nord / Centre / Sud / Calanques. Cette répartition assure une meilleure prise en compte des spécificités de chacun de ces espaces.

Une présence sur l’ensemble du littoral

La police municipale est présente sur l’ensemble du littoral avec un maillage territorial composé de : deux patrouilles dynamiques littoral Nord/Centre/Sud assurées par les différentes unités (piétons, scooters, motards) ; surveillance particulière de Sormiou : un équipage en fixe sur la plage ainsi qu’un équipage en patrouille dynamique ; une brigade VTT de Police municipale (PM) en collaboration avec la Police nationale (PN) assurera quotidiennement une présence sur le littoral centre depuis le Vieux-Port jusqu’aux plages du Prado ; une brigade VTT de PM en collaboration avec la PN assurera quotidiennement une présence sur le littoral sud des plages de la Pointe Rouge jusqu’à Callellongue ; une brigade VTT de la Police Municipale et un équipage piéton assurent également une présence sécurisante sur l’Île du Frioul de 13h30 à 18h30 et de 11h à 21h pour la brigade maritime en mer, avec un point de recueil des doléances des administrés au sein d’une base dédiée...

Prévention des risques sur les plages

Pour la saison estivale 2023, la Ville renouvelle et accentue son dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Ce dispositif de lutte contre toutes les formes de harcèlement et d’agressions sexuelles, qui sera mis en place 7 jours sur 7, du 15 juillet au 31 août 2023, prend la forme d’une application disponible gratuitement sur tous les stores : Safer. Cet outil permet à toute personne présente

sur les plages de Pointe Rouge, Bonneveine, Catalans et Corbières qui serait harcelée, victime ou témoin d’agression, de donner l’alerte en activant un bouton d’urgence.

En complément de l’application mobile, quatre binôme de médiateurs et de médiatrices dédiées seront présents tous les jours sur chacune des quatre plages où le dispositif est disponible. Leur rôle est de sensibiliser les personnes présentes sur les plages aux questions de prévention des violences sexistes et sexuelles, de les inciter à télécharger l’application et également de procéder à des interventions ou appeler la police et les secours en cas de signalement.

Une trentaine d’associations marseillaises féministes et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles seront également présentes régulièrement sur les plages pour poursuivre le travail de prévention des médiateurs et des médiatrices.

Des médiateurs sociaux présents tout l’été

Un dispositif de médiation sociale est également mis en place afin de contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de baignade et les zones fortement fréquentées, et d’éviter les conflits d’usage entre visiteurs et riverains. Pour cette année 2023, un dispositif renforcé est déployé avec la présence de 97 médiateurs et médiatrices, contre 69 l’an dernier. Mobilisés depuis le 15 avril, ils seront, pendant l’intégralité de la saison balnéaire, présents 7 jours sur 7, au contact des usagers. L’effectif de nuit -qui opère jeudi, vendredi et samedi- a été renforcé passant de 10 en 2022 à 18, et opéreront en équipe de six médiateurs de 19h à 1h du matin. Les médiateurs sont identifiables sur le terrain grâce à une tenue unique portant la mention : médiation sociale.

Les missions des médiateurs sociaux

Les missions des médiateurs sociaux consistent à contribuer à la préservation de la tranquillité publique sur les lieux de baignade, les espaces aménagés, les zones fréquentées ; éviter les conflits d’usage entre estivants et riverains et résoudre les conflits de basse intensité ; sensibiliser le public sur la protection de l’environnement et les bons gestes à adopter ; apporter conseils et informations aux touristes et estivants de passage.

