Marseille : Un bouquet pianistique et créatif à la Magalone

Boulevard Michelet à Marseille, l’abondance, de talents celle-ci, sera bien présente, elle, ce week-end dans la Bastide de la Magalone. Ce sera en effet le temps fort du festival « Piano en fleurs », concocté pour la deuxième année par la pianiste Amandine Habib, dans une perspective affirmée d’ouverture et de diversité de styles.



Ce vendredi 26 août à 21h15, la directrice artistique ouvrira personnellement cette riche session par un récital intitulé « Entrevues », dans lequel des pièces picturales du répertoire (Tableaux d’une exposition de Moussorgsky, Études-tableaux de Rachmaninoff) ainsi qu’une création de Gilles Alonzo, compositeur de musique à l’image, dialogueront avec une mise en image de l’artiste visuel numérique Pia Vidal.

La pluralité de la programmation s’affichera ensuite le samedi 27 août, avec tout d’abord à 17 heures un concert de Tristan Mélia, pianiste de la nouvelle génération de jazz, puis à 20 heures avec le récital très attendu de la pianiste internationale Muza Rubackyte. Cette interprète lituanienne réputée, qui jouera des œuvres de Scarlatti, Mozart, Chopin et Liszt, nous parlera prochainement de sa carrière sur Destimed.

Le dimanche 28 offrira un éventail particulièrement varié d’activités. Au fil des heures, ce sont déjà trois ateliers de botanique et une scène ouverte d’élèves de conservatoire qui sont prévus, sans oublier la gastronomie représentée par la cuisine hybride de Marie sur Mer. Enfin, après un conte musical proposé à 17 heures par la pianiste Eriko Renaud Arima, qui l’a conçu notamment pour des enfants atteints de troubles du spectre autistique, le pianiste Johan Farjot conclura avec un concert ludique et participatif autour de pièces écrites par les sœurs compositrices du vingtième siècle Lili et Nadia Boulanger.

Toutes ces manifestations sont produites conjointement par « Arts et musique en Provence » et la compagnie Nine Spirit.

Philippe GUEIT

La Magalone - Cité de la musique, 245 bis, boulevard Michelet, 13009 Marseille. Renseignements et réservations au 06 07 65 48 54.