Marseille. Un ’mardi du conservatoire’ dédié au centenaire Barbizet

Accueil > Culture > Musique / Opéra > Marseille. Un ’mardi du conservatoire’ dédié au centenaire (...)

A l’instar de la défunte reine Elizabeth II pour le Royaume-Uni, plusieurs directeurs du conservatoire de Marseille ont passé de nombreuses années à la tête de l’institution dont ils avaient la charge. Outre les 30 ans de responsabilité pour le fondateur de 1822, Thomas Barsotti, citons au XXe siècle les 27 ans d’Arthur Michaud, les 22 ans d’André Audoli, les 28 ans de Pierre Barbizet ou encore les 28 ans de Philip Bride. Parmi ces directeurs qu’on n’aurait garde d’oublier, on fête le centenaire de la naissance de celui dont le nom s’inscrit au fronton de l’établissement.



A cette occasion, l’équipe actuelle ouvrira les portes du Palais Carli ce mardi 20 septembre pour un hommage à Pierre Barbizet dont l’organisation a été confiée à deux pianistes, Evelina Pitti pour l’après-midi et Nathalie Lanoë pour le soir. Elles ont sollicité plusieurs anciens élèves et amis afin de saluer ce musicien rayonnant. Cet anniversaire sera certainement pour les fidèles de Pierre Barbizet l’occasion de se rappeler de nombreux souvenirs, tant il est vrai que parler de quelqu’un qui a été important dans votre vie, c’est aussi en quelque sorte parler de soi-même.

Philippe GUEIT

Au programme des manifestations :

14 heures. Présentation par Raphaël Imbert pour le conservatoire, Elisabeth Mognetti pour l’Académie de Marseille et Jean-Robert Caïn pour Marseille-Concerts.

14h30. Evelina Pitti : hommage à Câline Barbizet, évocation de l’entrée à l’Académie et, après une intervention musicale de Jean-Louis Beaumadier et Marc Vieillefon, interprétation de pièces de Campo et Beethoven.

16 heures. Olivier Bellamy : présentation de témoignages enregistrés, filmés ou écrits, d’anciens élèves et amis (J.Y. Thibaudet, B. d’Ascoli, J. Rouvier, F. Aguessy, M. Chiche, A.M. Ghirardelli, G. Prost) en présence du comédien Armand Giordani qui évoquera le directeur adjoint Pol Mule.

17 heures Jacques Bonnadier : présentation du livre co-écrit avec Câline Barbizet (« Le chant d’un piano ») et, en présence de Suzanne Gambini, des disques enregistrés chez Lyrinx par René Gambini, puis projection du film « Pierre Barbizet, un musicien français de Marseille ».

18h30. Pause : buffet participatif.

19h:30. Concert par Nathalie Lanoë, Fabrice Lanoë, Evelina Pitti, Christine Lecoin, Pierre Morabia, Véronique Pélissero, Marie-France Arakelian, Myrtille Calmès, Béatrice Garcia-Presle, Nadine Palmier, Thuy Anh Vuong, Catherine Zimmer (œuvres de Chabrier, Fauré, Mazmanian, Couperin, Piazzola …)

Mardi 20 septembre - Salle Tomasi du Conservatoire Pierre Barbizet - 2, place Carli - Marseille (1er) - Tél. : 04 86 01 31 50 - Entrée Libre