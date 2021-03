Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Un resto se met -À Table- pour nourrir les étudiants

Un cagnotte a été lancée pour permettre aux étudiants, qui sont aujourd’hui en grande difficulté, de se nourrir (Photo Bruno Angelica)

Frédéric Mulard s’était déjà illustré en avril puis en novembre 2020 en lançant la cagnotte « Nos soignants ont faim » sur le site du « pot commun ». Une démarche qui lui avait fait livrer près de 1 000 repas aux soignants des hôpitaux de Marseille et d’Aubagne. Un an plus tard ou presque, le gérant du restaurant « À Table ! », situé dans le 5e arrondissement de Marseille, entre l’École de Journalisme et de Communication et la Faculté de kiné de la ville, a décidé, cette fois-ci, de créer une nouvelle cagnotte solidaire - sur la plateforme « leetchi.com » - afin d’aider les nombreux étudiants « à pouvoir bénéficier de vrais repas, indique Frédéric Mulard qui dénonce qu’ « avec la crise sanitaire qui s’éternise malheureusement, beaucoup d’étudiants de différents âgés sont dans la galère et ont perdu leur job pour pouvoir se payer précisément leurs repas… Clairement, ils sont des milliers à Marseille à ne plus pouvoir se nourrir normalement. Je ne trouve pas ça normal. Je considère même cela révoltant ».

En association avec la Corpo de la Faculté de kiné et le BDE de l’École de Journalisme

Grâce à la nouvelle cagnotte ouverte depuis le 27 février, chacun peut ainsi participer, sous la forme d’un don au montant libre, de faire profiter un ou plusieurs étudiants d’un panier repas, et même de produits d’hygiène de première nécessité. Le restaurant « ÀTable ! » a mis son local à disposition pour s’occuper de l’achat, de la collecte et du stockage des aliments et des produits d’hygiène pour les étudiants en difficulté. Frédéric s’est associé dans la démarche avec la Corpo de la Faculté de kiné de Marseille et le Bureau des études de l’École de Journalisme et de Communication (EJCAM), dont les installations sont à proximité. « Le principe est de verser un peu d’argent pour que je puisse aller faire des courses pour les étudiants et qu’ils viennent ensuite se servir, toujours bien sûr dans le respect des règles sanitaires. » Rappelle que son établissement est fermé depuis des mois, mais ajoute-t-il : : « Je dois m’occuper, alors… Je fais ou j’essaye de faire, de me mobiliser, à mon petit niveau. »

Bruno ANGELICA

Le lien pour participer à la cagnotte : ICI