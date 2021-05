Marseille. Vers une Amélioration de la desserte du Parc national des calanques

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Vers une Amélioration de la desserte du Parc national des (...)

Particulièrement fréquentés, notamment en période estivale, le Parc National des Calanques et plus particulièrement le quartier de la Pointe-rouge et la route des Goudes connaissent régulièrement d’importantes difficultés de circulation. Afin de proposer des solutions pour en améliorer l’accessibilité, la Métropole Aix-Marseille-Provence, le Territoire Marseille-Provence en lien avec le Parc des Calanques annoncent la mise en place de plusieurs mesures

Parc national des calanques © Philippe Maillé

Les aménagements de voirie

Le rond-point situé actuellement à Callelongue sera déplacé au niveau du Belvédère (soit 250m en amont du rond-point actuel). Les travaux ont commencé depuis le lundi 10 mai. Ils vont permettre de créer une aire de retournement pour les automobilistes afin de libérer plus de places aux piétons et aux transports en commun. Le parking Napoléon va être remis en état. les travaux concernent la sécurisation, la propreté, ainsi que l’optimisation du stationnement pour lutter contre le stationnement anarchique le long de la route. La signalisation va être améliorée avec la mise en place de deux panneaux à message variable en amont de la route (au niveau du David et de la Pointe Rouge) qui indiqueront les conditions de circulation, afin de dissuader les automobilistes en cas de forte affluence.

L’Offre de transport

En complément de ces aménagements de voirie, la Métropole et la RTM s’engagent à renforcer l’offre de transport avec une augmentation de la fréquence de la Ligne 20 à partir du 31 mai. Cette ligne qui permet de desservir Callelongue au départ de la Madrague de Montredon verra sa fréquence augmentée avec un passage toutes les 15 minutes, permettant ainsi de transporter chaque jour plus de 100 personnes par heure. Et également prévu, la mise en place d’arceaux Vélo. La Métropole a entamé une concertation avec le Parc National des Calanques et mettra en place des arceaux vélos à l’entrée du Parc.

La Navette Pointe-Rouge -Les Goudes reprend la mer du 29 mai au 29 août. Cette navette permettra de transporter plus de 100 passagers par traversée. D’autres aménagements seront réalisés prochainement à Luminy pour apaiser l’entrée du Parc des Calanques pendant l’été (amélioration et réaménagement du parking Kedge, mise en place de cheminements piétons sécurisés, arceaux vélos..).

En complément des mesures engagées par le Parc, la Métropole lancera prochainement une étude globale « pour repenser le schéma d’accès au Parc National des Calanques, via des aménagements plus qualitatifs qui prendront en compte les besoins des riverains et des visiteurs. Cette étude se fixera comme objectif d’apaiser durablement l’accès au Parc. En offrant des solutions de mobilité alternative à la voiture qui participent à améliorer la qualité de l’air, la Métropole Aix-Marseille-Provence entend continuer à veiller sur le Parc comme elle le fait sur la mer et le littoral ».

