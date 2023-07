Marseille. Violences urbaines : Fermeture des parkings et arrêts des transports métropolitains dès 18 heures ce samedi 1er juillet

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Violences urbaines : Fermeture des parkings et arrêts des (...)

A la suite des événements dramatiques de la nuit dernière et par décision préfectorale, les réseaux de transports urbains de l’ensemble de la Métropole seront de nouveau arrêtés à partir de 18h ce samedi 1er juillet. Les 35 parkings gérés par la Métropole à Marseille seront également fermés dès 18h, en entrée et en sortie, pour les automobilistes comme pour les piétons. Sur le reste du territoire, les parkings gérés par la Métropole restent ouverts aux heures habituelles sauf circonstances locales qui imposeraient des mesures de fermeture anticipée.

Les transports à Marseille seront fermés à 18 heures (Photo archives Destimed/PM)

Les voyageurs sont invités à prendre les dispositions nécessaires pour anticiper ou reporter leurs déplacements.

Réseaux interurbains et urbains (métro, tramway et bus)

Arrêt de tous les réseaux urbains à 18h y compris les transports à la demande et arrêt des réseaux interurbains à 18H30, y compris navettes aéroports.

Transports à la demande PMR

Adaptation des transports à la demande pour les PMR pour les arrivées en gares

Transports maritimes

Arrêt des navettes maritimes :

dernier départ Frioul 18H ;

dernier départ Estaque 17H30 ;

dernier départ Pointe-Rouge 17H00.

Levélo

Suspension du service levélo à compter de cet après-midi.

Gares routières

Fermeture des gares routières et des boutiques La Métropole mobilité à 18H30.

Les parkings gérés par la Métropole sur Marseille seront fermés à partir de 18h en entrée et en sortie pour les automobilistes et les piétons. Il ne sera donc pas possible de récupérer son véhicule après la fermeture. En fonction de l’évolution de la situation et des décisions prises par les services de l’État, ce dispositif est susceptible d’être reconduit au cours des prochains jours.