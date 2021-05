Marseille. Vivre l’expérience unique du petit matin ludique et gourmand au MIN des Arnavaux

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille. Vivre l’expérience unique du petit matin ludique et gourmand au (...)

L’Office Métropolitain de Tourisme et des Congrès de Marseille propose à partir du 31 mai une immersion au cœur du plus grand marché de produits frais de Marseille, le Marché du MIN des Arnavaux qui regroupe plus de 267 producteurs.

Un petit tour au MIN ? Difficile de résister... ©MIN

Un petit tour chez Sami pour déguster ses fameuses fraises, un arrêt au stand de fruits secs pour la torréfaction des amandes, mais aussi à la mûrisserie de bananes, pour ne citer que quelques unes des haltes gourmandes et des rencontres étonnantes de la matinée. Cette visite inédite et exclusive des coulisses du « ventre » de Marseille se terminera par un copieux petit déjeuner et un cadeau. Heure de départ de la visite : 4h45 - Durée de la visite : 2h30 - Tarif : 35€

Renseignements et réservations : marseille-tourisme