Marseille. Voile : 31e édition de la Juris’Cup du 15 au 18 septembre

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Voile : 31e édition de la Juris’Cup du 15 au 18 (...)

Avec un colloque d’actualité sur les ports ce jeudi 15 septembre où avocats et spécialistes du monde de la plaisance se rassembleront pour débattre ; les régates de la Juris’Cup réuniront ensuite du 16 au 18 septembre plus de 2 200 équipiers issus du monde juridique. Les organisateurs se félicitent de l’arrivée d’un nouveau partenaire : L’Oréal, présent à terre comme en mer avec le fameux bateau "French Kiss" « qui avait fait rêver lors de sa participation à la Coupe de l’America ».

Juris’cup (Photo archives Destimed/RP)

Pour l’ensemble des professions juridiques, la Juris’Cup est devenue le week-end de la rentrée judiciaire française. Pour les avocats, cet événement est, sous l’égide du Barreau de Marseille, le lieu de réunion de toutes les instances nationales de la profession avec la présence du Conseil National des Barreaux, l’Assemblée générale de la Conférence des Bâtonniers du Sud-Est et l’assemblée générale de la conférence des 100. Pour les notaires - dont le 118e congrès national se déroulera à Marseille début octobre - avec la présence à terre comme en mer des Chambres des Notaires et de l’Assemblée de Liaison des Notaires de France. Les Commissaire de justice - qui prennent la suite des Huissiers de Justice - dont la profession n’existe que depuis quelques mois, traceront pour la première fois leur sillage à la Juris’Cup pour se faire connaître ; mais également des députés (avec un bateau de l’Assemblée Nationale), des magistrats, des étudiants et jeunes juristes, des juristes d’entreprises et de banques, des assureurs, des experts de justice… « La Juris’Cup permet de se rappeler que nous sommes fiers d’être Juristes », souligne Denis Rebufat, Président et Fondateur de la Juris’cup.

Le traditionnel et studieux colloque sur le droit de la plaisance se tiendra à la Maison de l’Avocat de Marseille, le jeudi 15 septembre en présence de nombreux congressistes. « Nos intervenants traiteront cette année de la problématique de la responsabilité du port de plaisance et l’actualité en droit de la plaisance. cette année il est désormais possible de suivre cette journée de formation annuelle en présentiel ou à distance. »

La rédaction

Programme & Inscriptions : juriscup.com