Marseille. Voile. Championnat de France J/70 du 4 au 6 juin : Coup de tonnerre sur la 2e manche

Durant ce long week-end de Pentecôte, le terrain de jeu des épreuves de voile des J.O. 2024 accueille le premier championnat de France de J/70 d’une classe en plein essor, née il y a seulement dix ans. Les 21 bateaux ont été lâchés en rade sud, sur le coup des 14 heures. Si le grand favori Sage Engineers Sevy a montré ses prétentions dès la première manche, il s’est retrouvé BFD avec huit autres concurrents dans la course suivante. Joker grillé pour certains et premier tournant de ce championnat de France, où trois teams se partagent la première place.

© Pierik Jeannoutot

Au briefing du matin, Philippe Bonavita, le président de la classe J/70, membre du Pôle Course de l’UNM, concurrent pour le titre sous le régime des trois huit de l’organisation depuis plusieurs jours, reprend son souffle avant de laisser la place au jeu. « C’est une première en Méditerranée française d’avoir autant de J/70 au départ d’une course. L’UNM est heureuse d’être le théâtre de ce premier championnat de France officialisé par la FFV. L’objectif va être de lancer quatre courses par jour... »

Corinne Aubert, présidente du comité de course, a du pain sur la planche en ce premier jour de compétition. « J’aime bien envoyer le pavillon orange, cinq minutes après l’arrivée du dernier concurrent », sourit-elle. On l’a bien compris, on est là pour envoyer des manches dans la rade sud, d’autant que ce dimanche est annoncé plutôt mou, question courant d’air. Parcours banane d’une durée d’une quarantaine de minutes, 12 à 15 nœuds de Sud-Est durant tout l’après-midi, avec quelques rafales, des conditions sportives idéales pour les 21 concurrents.

Il ne lui a pas fallu beaucoup de temps pour assumer son costume de favori. La coque numéro 32 de Sage Engineers Sevy de Damian Michelier restera à tout jamais le premier gagnant d’une course officielle d’un Championnat de France de J/70. Les Rennais, récents vainqueurs de la SNIM, ont « écrasé » cette première manche, laissant toute la flotte à plusieurs longueurs. Débordant de nervosité en cette première journée, la flotte a eu droit à un rappel général sur la deuxième manche et neuf BFD qui ont mangé le départ, une deuxième fois. Certains des favoris n’ont plus droit à l’erreur, comme les Bretons qui pointent à la 5e place.

Les trois équipages qui se partagent le podium, à égalité de points à l’issue de la première journée sont les étonnants Minots de la Nautique de Marseille qui découvrent le support et claquent une victoire, accompagnés de Jibe Set Pierre Oceane d’Hervé Leduc et de l’Inshore Sud de Paola Amar, avec à son bord, un certain Xavier Rohart, ancien médaillé olympique... qui dame le pion aux bateaux jeunes de la ligue sud... qu’il entraîne durant toute l’année.

« Bonne nouvelle, s’exclame Hervé Leduc, à quai, et qui découvre la place de Jibe Set Pierre Oceane au général. On est monté en pression gentiment ! plus ça va, mieux ça va ! Notre nouveau tacticien, Bernard Mallaret, connaît bien le plan d’eau mais on n’a pas appliqué les consignes sur les deux premiers manches ! Notamment, dans la 2e où on a fait une grosse faute, en touchant une bouée au vent. On monte en pression avec ce nouveau mode de fonctionnement, et notre objectif est surtout de préparer l’européen et le mondial. On va essayer de naviguer proprement et si on fait dans les trois, c’est bien. C’est une bonne journée, mais pas si bonne », sourit-il.

Du côté d’Inshore Sud, Paola Amar est satisfaite de sa journée, alors qu’il y a trois jours, l’équipage n’était pas au complet... « J’arrivais pas à monter une team, et comme il manquait une personne à bord, Xavier Rohart s’est proposé. A certains moments, il nous coache. Là, il nous coache de l’intérieur. On s’en est pas trop mal sorti aujourd’hui, on a bien navigué, surtout que c’est la première fois qu’on fait du J/70, et on n’est pas habitué à naviguer ensemble ! Donc journée découverte, c’est encourageant pour la suite, même si les conditions vont changer demain... »