Marseille. Voile : La Juris’cup 2021 garde le cap et fête sa 30e édition du 16 au 19 septembre

Accueil > Aix Marseille > Justice > Marseille. Voile : La Juris’cup 2021 garde le cap et fête sa 30e édition (...)

Devenu incontournable, la Juris’Cup est à la fois un rendez-vous studieux -débutant par une journée de colloque sur le droit de la plaisance- mais aussi un moment de partage sur l’eau. Il s’agit de la première régate corporative d’Europe réunissant cette année encore plus de 100 équipages composés d’au moins 50% de juristes ! Depuis 1991, l’Association Juris’Cup rassemble pendant quatre jours l’ensemble des professions juridiques à Marseille pour les Rencontres du Droit et de la Plaisance.

la Juris’Cup 2021 prend le large du 16 septembre au 19 septembre © archives Destimed/RP

En 2021, la Juris’Cup fêtera ses 30 ans avec passion.

Le traditionnel colloque sur le droit de la plaisance se tiendra à la Maison de l’Avocat de Marseille, le jeudi 16 septembre en présence de quelques 150 congressistes. Les intervenants traiteront cette année du thème « Droit de la Plaisance aujourd’hui : bilan, contentieux & perspectives ». Les meilleurs spécialistes seront présents pour en discuter et apporter une réflexion lors de cette journée de formation annuelle.

Plus d’informations : juriscup.com/programme-colloque

Trois journées de rencontres et de régates du 17 au 19 septembre

Toutes voiles dehors pour la plus grande régate corporative d’Europe ! Plus de 100 bateaux s’élanceront en Rade de Marseille du 16 au 19 septembre. Les nombreux participants retrouveront le club support historique du CNTL pour quatre jours de convivialité et de passion.

Voiliers modernes et traditions se retrouveront sur la ligne de départ, prêts à se challenger dans la Rade de Marseille et à nous émerveiller à bord de leurs embarcations de toutes tailles. De nombreux Barreaux hisseront leurs voiles, et notamment celui de Marseille, Aix-en-Provence, Paris, Grenoble, Lyon, Montpellier/Beyrouth, Avignon, Nice, Soissons, Versailles ou encore la Conférence du Jeune Barreau du Luxembourg et la Conférence des Barreaux d’Île-de-France.

Pour cette édition anniversaire la Juris’Cup embarque dix nouveaux équipages. Mais n’oubliera pas pour autant ses fidèles matelots comme la Société Marseillaise de Crédit, le Yacht Club de l’Assemblée Nationale et ses députés à bord ou la Cour de Justice de l’Union Européenne. « Pour fêter nos retrouvailles et cette 30e édition, les fidèles partenaires sont toujours au rendez-vous : le Barreau de Marseille, la SMC, l’étude de généalogie Guenifey (avec 3 bateaux engagés), AXA, Accor Hotels, PIB Solutions, etc. Sur le Village Nautique il sera possible de rencontrer les nouveaux exposants : le Centre de Médiation et d’Arbitrage de Paris, les Géomètres-Experts (avec 4 bateaux engagés), l’Atelier Poupe et Café Lauca comme nouveaux exposants.... Et puis, au-delà du sport et du colloque cette édition anniversaire se conjugue avec une idée forte : le plus de fêtes possible dans le respect des règles sanitaires. »

Michel CAIRE

Liste des inscrits Juris’cup au 25 août 2021 : ICI

Signaler un contenu ou un message illicite sur le site