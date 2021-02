Marseille : Wiko commercialise son nouveau smartphone Y51 à moins de 60 euros

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille : Wiko commercialise son nouveau smartphone Y51 à moins de 60 (...)

Successeur du Y50, le Y51 devient le plus accessible des smartphones Wiko, alliant simplicité d’utilisation et prix ultra compétitif, disponible à seulement 59,99€. Doté d’un grand écran de 5,45 pouces, il offre en parallèle une belle capacité de stockage avec sa mémoire interne de 8GO de ROM, pour collectionner les jolis souvenirs.

Le processeur Quad-core et la version allégée Android™ 10 Go Edition permettent, quant à eux, de surfer avec plus de fluidité sur toutes les applications. Les utilisateurs pourront profiter pleinement du Y51, pendant toute la journée. Il est doté d’une batterie de 2500 mAh, idéale pour un usage depuis le réveil jusqu’au coucher. Son système AI Power Master intégré prolonge la durée de vie de la batterie et optimise la consommation d’énergie du smartphone, y compris lorsque les applications sont actives.

Le dernier né de la firme sino marseillaise

La fonction Camera Go, proposée par le Y51. Au résultat, on obtient des photos aux détails nets et aux couleurs vives, avec son capteur principal et capteur avant de 5 MP chacun. De plus, le mode de prise de vue évolue sur ce modèle passant de 4:3 à 16:9. Il propose également un Mode Simple grâce auquel l’utilisateur peut facilement regrouper ses favoris, ainsi qu’une nouvelle interface plus grande et plus visuelle, sans oublier la fonctionnalité Face Unlock qui supprime le besoin de mots de passe, en utilisant la reconnaissance faciale pour accéder à son Y51. Á cela, s’ajoute la connectivité WiFi et Bluetooth.

Enfin le dernier né de la firme sino marseillaise dispose d’une gamme de protection sur-mesure : Un Easy Folio très pratique doté d’une fenêtre transparente permettant à l’utilisateur de visualiser ses informations clés en un coup d’œil, mais aussi d’un patch réfléchissant pour repérer plus facilement son smartphone dans l’obscurité. Doté de bords arrondis, et d’un toucher lisse, le verre trempé associé est conçu pour protéger l’écran des rayures et des chocs, tout en maintenant la sensibilité de l’écran tactile. Enfin, l’étui souple spécial apporte également une protection optimale au Y51 !

