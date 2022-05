Marseille accueille les finales des coupes d’Europe de rugby les 27 et 28 mai

Accueil > Sports > Marseille accueille les finales des coupes d’Europe de rugby les 27 et (...)

Le vendredi 27 et le samedi 28 mai 2022, Marseille va vivre un week-end de sport exceptionnel avec l’accueil, au Stade Orange Vélodrome, de deux finales de coupe d’Europe des clubs de rugby : Champions Cup et Challenge Cup. Trois équipes françaises -Toulon, Lyon et La Rochelle- feront partie des 4 finalistes.

Marseille a tissé avec l’Ovalie des liens étroits depuis de nombreuses années ©Destimed/RP

Chaque année, c’est donc l’élite du rugby européen qui se dispute ces deux trophées majeurs. Outre les 100 000 spectateurs attendus pour les deux matchs au Stade Orange Vélodrome, des milliers de supporters venus de France mais aussi de plusieurs pays européens profiteront de l’occasion pour partir à la découverte de Marseille qui est la quatrième ville française à accueillir les deux finales européennes, après Bordeaux, Paris et Lyon. Initialement, la cité phocéenne devait accueillir ces deux finales en 2020 mais au plus fort de la crise sanitaire, les organisateurs avaient été contraints de se tourner vers une autre destination d’accueil.

Les matchs programmés au Stade Orange Vélodrome

Finale de la Challenge Cup : Lyon-Toulon

→ vendredi 27 mai à 21 heures.

Finale de la Champions Cup : La Rochelle - Leinster (Irlande)

→ samedi 28 mai à 17h45.

La Fan Zone – "Champions Rugby Village"

Situé sur l’Esplanade du J4 - juste à côté du Vieux-Port, et avec un accès direct à l’Orange Vélodrome avec le métro M2 en 20 minutes – le "Champions Rugby Village" sera l’emplacement incontournable de ce week-end des finales. Durant trois jours (26-27-28 mai), cette fan zone deviendra le lieu de vie et de partage autour du rugby. Ouvert à tous gratuitement, le "Champions Rugby Village" proposera, aux petits et aux grands, des animations festives, ludiques et sportives. Diffusion des matchs en direct sur écran géant, séances de dédicaces, concerts, stands de nourriture, bars et bien d’autres surprises vous attendent. Le "Rugby Village" disposera d’une capacité d’accueil de 9 500 personnes en simultané.

Programme et horaires

Jeudi 26 mai

-14h → ouverture du "Champions Rugby Village".

-14h à 19h → animations, tournois et initiations (avec zones de restauration).

-18h à 19h → DJ Set.

-19h → diffusion sur écran géant des meilleurs moments de la campagne européenne 2021-2022.

-20h30 → concert "The Cookiz".

-22h → DJ Set.

-23h30 → fermeture de la Fan Zone.

Vendredi 27 mai

-11h → ouverture du "Champions Rugby Village".

-11h à 19h → animations, tournois et initiations (avec zones de restauration).

-18h30 → DJ Set.

-20h45 → diffusion de la finale de la Challenge Cup.

-22h45 → DJ Set.

-23h30 → fermeture de la Fan Zone.

Samedi 28 mai

-11h → ouverture The Champions Rugby Village.

-11h à 19h → ouverture des animations, des tournois et des initiations (avec zones de restauration).

-17h : diffusion de la Finale Champions Cup.

-19h → DJ Set Summer Festival Contest.

-22h → DJ Set closing by Mozambo.

-23h30 → fermeture de la Fan Zone.

Recommandations de circulation en centre ville pour ce week-end de forte affluence

Dans la période du 26 au 28 mai, plusieurs événements festifs et populaires vont se télescoper

-le "Champions Rugby Village" investit l’esplanade du J4 durant 3 jours ;

-le Stade Orange Vélodrome accueille vendredi 27 et samedi 28, les finales de Coupes européennes de rugby ;

-enfin, samedi 28 mai, le Carnaval de Marseille défilera, entre la mairie et la Canebière.

Marseillais et visiteurs se presseront donc en nombre pour assister à ces manifestations. Le samedi 28, entre 13h30 et 16h30 sera le point culminant avec le défilé du carnaval qui entraînera une très forte affluence sur le Vieux-Port.

Idéalement, privilégiez les transports en commun, notamment pour accéder au "Champions Rugby Village" et au défilé du carnaval, via la station métro/tram Joliette ou la station de métro Vieux-Port.

En cas de fermeture provisoire de la station de métro Vieux-Port, liée à cette forte affluence, se reporter sur la station de métro Noailles (Canebière) ou la station de métro/tram Joliette.

A pied, le trajet du Vieux Port au Stade Orange Vélodrome prend environ 50 min (4 km).

Pour éviter des désagréments dans vos déplacements, nous vous recommandons fortement d’éviter l’usage de la voiture sur tout le périmètre du grand centre-ville de Marseille, de la Joliette au Rond-point du Prado.

Privilégiez plutôt les parking périphériques :

-parking Indigo Marseille Les Terrasses du Port ;

-parking Marseille Prado - EFFIA ;

-parking Indigo Marseille Vieux-Port Mucem ;

-parking Centre Bourse ;

-parking Indigo Marseille République.

Marseille, ville de rugby

Bastion du football, le Stade Orange Vélodrome devient peu à peu un "temple" du ballon ovale. Des liens étroits ont été tissés avec l’Ovalie depuis de nombreuses années en accueillant des compétitions de premier plan, telle que la Coupe du monde de rugby en 2007, la finale de la Challenge Cup en 2010, des matches du TOP 14 ou encore de l’équipe de France de rugby en test matches et, pour la première fois, un match du tournoi des 6 nations (France-Italie en février 2018). Le stade a également été par deux fois le théâtre de demi-finales du Top 14 (en 2011 et 2017). Enfin, le RC Toulon délocalise, plusieurs fois par an, ses "matchs de gala" au Stade Orange Vélodrome pour drainer un public beaucoup plus large qu’au Stade Mayol de Toulon.

La Coupe du Monde de Rugby France 2023

Du 8 septembre au 28 octobre 2023, la France accueillera le monde du rugby, à l’occasion de la 10e Coupe du monde de l’histoire. Déjà ville hôte de la Coupe du monde de rugby 2007 en France, Marseille a une nouvelle fois été retenue pour faire partie des 9 villes hôtes de la compétition. Cet événement sportif majeur focalise l’enthousiasme de la planète entière tous les 4 ans. C’est une nouvelle satisfaction pour la cité phocéenne qui a su, tant de fois, démontrer sa capacité à recevoir de grandes compétitions internationales qui soulèvent la ferveur populaire.

Toutes les infos sur la Coupe du Monde de Rugby France 2023 à Marseille

La Rugby Africa Cup 2022

Du 1er au 10 juillet 2022 – Marseille sera également ville hôte de la "Rugby Africa Cup", le tournoi qualificatif, pour la Coupe du Monde de Rugby France 2023, pour les équipes africaines. Les huit meilleures équipes du continent africain (l’Afrique du Sud est bien sûr exempte des qualifications) s’affronteront – selon un format à élimination directe (quarts-de-finale, demi-finales, finale) – pour désigner l’équipe africaine qui rejoindra les équipes déjà qualifiées pour la Coupe du Monde de rugby France 2023.

Toutes les infos sur la "Rugby Africa Cup 2022"