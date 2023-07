Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille annonce une mobilisation pour la sécurité des Marseillais

Au lendemain des dégradations qui se sont déroulées à Marseille, Benoît Payan, maire de Marseille, a pris la décision de mobiliser un dispositif exceptionnel pour assurer la tranquillité publique de toutes et tous, en coopération avec la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône. Mobilisé pendant la nuit du jeudi 29 juin auprès de la préfète de police et du Bataillon de Marins-pompiers de Marseille, Benoît Payan s’est rendu, ce vendredi 30 juin en fin de matinée, à la Préfecture de Police des Bouches-du-Rhône pour organiser un point de situation global.

© Hagay Sobol

Assurer la tranquillité de toutes et tous

● La municipalité a pris la décision de doubler les effectifs de police municipale au Centre de supervision urbain (CSU), notamment aux alentours des commerces du centre-ville.

● En lien avec les centres sociaux, la Ville de Marseille a demandé le déploiement des équipes de médiateurs et acteurs sociaux dans le centre-ville.

● La Ville a renforcé le nombre d’agents de sécurité mobilisés sur le centre-ville.

● La Ville a mobilisé le corps consulaire et l’Office de tourisme pour informer les touristes de la situation, notamment les étrangers, et les appeler à la prudence en soirée dans le centre-ville.

Libérer l’espace public

● La ville de Marseille a pris la décision de retirer de l’espace public les trottinettes et les vélos en libre service dans le centre-ville afin d’éviter au maximum les situations de dégradation ou d’incendie.

Nettoyages des voiries

● La municipalité a demandé à la Métropole de procéder à des ramassages des amas de déchets et de vider tous les conteneurs.

● La Ville a également demandé aux bailleurs sociaux de procéder à une collecte des déchets au sein de leurs parcs immobilier.

Sécuriser et accompagner les 4 500 commerces du centre-ville

● Le Maire de Marseille annonce la mise en place d’un numéro vert : 08 05 56 17 07 pour accompagner les commerçants dans leurs démarches administratives et juridiques afin qu’ils puissent poursuivre leur activité dans les meilleurs délais. Ce numéro sera actif tout le week-end, de 8h30 à 19h.

● Il annonce une aide exceptionnelle à destination des commerçants du centre-ville qui sera présentée au conseil municipal du 7 juillet.

● La Ville recommande la fermeture des terrasses des cafés et restaurants à partir du début de la soirée.

● La municipalité demande également aux commerçants de ne pas déposer de cartons ou de déchets inflammables ce soir dans la rue, mais de les sortir demain matin.

Fermeture et annulation

● La Ville de Marseille avec la Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) étudient actuellement la possibilité d’annuler certains événements prévus ce week-end pour préserver la sécurité du public.

● Les équipements municipaux ont exceptionnellement fermé leurs portes plus tôt (17h30 au plus tard) ce vendredi 30 juin.

● La bibliothèque municipale de l’Alcazar reste fermée vendredi 30 juin ainsi que samedi 1er juillet. La bibliothèque et tout son personnel accueilleront à nouveau du public mardi 4 juillet à partir de 13h.