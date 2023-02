Marseille : budget, arbres, accès à la mer et sport au menu de la plénière du conseil municipal

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille : budget, arbres, accès à la mer et sport au menu de la (...)

L’Hôtel de ville de Marseille © Hagay Sobol

Joël Canicave, adjoint au maire de Marseille délégué aux Finances, aux Moyens généraux et aux Budgets participatifs signale, en premier lieu, que le budget est cette année votée en février alors qu’il ne l’était qu’en mars ou avril sous la précédente majorité « et l’an prochain, comme nous nous y étions engagés pendant la campagne, nous le voterons en décembre ».

« Des dépenses contraintes en hausse »

Après la forme il en vient aux fonds. « Le budget s’élève à 1,9 milliard. Un budget conséquent dont la principale caractéristique est qu’il a été difficile à mettre en place du fait des dépenses contraintes en hausse. Avec une augmentation des salaires des fonctionnaires de 41 millions d’euros de par la politique nationale et aussi notre politique volontariste. Il y a aussi l’augmentation du coût de l’énergie. Nous avions budgété 26 millions d’euros pour 2022, nous en sommes à 66 millions d’euros, c’est énorme. Enfin il y a les intérêts de l’emprunt. 70% est en taux fixe, 30% en taux variable ce qui entraîne une augmentation des coûts de 8 millions d’euros », détaille Joël Canicave qui tient à ajouter : « Mais le budget reste fidèle à nos priorités, à notre volonté de rendre cette ville plus juste, plus verte et plus démocratique ». Il se félicite par ailleurs « des relations normalisées avec la métropole ». Il précise encore : « Nous sommes toujours ambitieux en matière d’investissements et nous prenons en compte les investissements à réaliser en vue de la Coupe du Monde de rugby et des JO ».

« Rendre la ville plus verte »

Parmi les promesses faites, il y avait aussi celle de rendre la ville plus verte. Nassera Benmarnia, adjointe au maire en charge des Espaces verts, du retour de la nature en ville annonce : « Nous voulons mettre de la nature partout où c’est possible et préserver le patrimoine vert existant ». Rappelle : « Depuis notre arrivée, il n’y a pas de rénovation sans concertation citoyenne, cela fonctionne tellement bien que nous allons maintenant associer les citoyens aux plantations d’arbres ».

« Le maire, reprend Joël Canicave, nous a demandé d’aller chercher, chaque fois que cela est possible, des moyens ailleurs. C’est ce que nous allons faire dans ce dossier en contactant bien sûr la Région, la métropole, l’Europe. »

Favoriser les accès à la mer

Hervé Menchon, adjoint en charge de la préservation et aménagement des espaces marins littoraux explique : « Dès notre arrivée nous avons souhaité favoriser les accès à la mer. Marseille n’existerait pas sans la mer, elle n’aurait pas son aura. Or l’accès à la mer est surtout au Sud, quasiment pas au Nord, avec la seule petite plage de Corbières. Nous avons un projet en deux phases, la première avant les JO consistera, avec des moyens assez peu onéreux, d’offrir des points d’accès à la mer puis nous aurons des projets plus coûteux, l’opération se poursuivra jusqu’en 2025 ».

Sébastien Jibrayel, adjoint au maire en charge des sports met en avant la réhabilitation du stade Saint-André et la convention de mécénat conclut entre la ville de Marseille et la Caisse d’Epargne Cepac pour la réhabilitation et la création de terrains de basket 3X3 « dans l’équité des territoires ».

Michel CAIRE