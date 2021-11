Marseille célèbre la Journée internationale des droits de l’enfant ce samedi 20 novembre de 10h30 à 18 heures

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille célèbre la Journée internationale des droits de l’enfant ce (...)



Au sein du « Village des droits de l’enfant », les visiteurs pourront découvrir plusieurs stands autour des principaux droits inscrits dans la Convention internationale des droits de l’enfant, adoptée le 20 novembre 1989 : droit à la santé, à la protection, aux loisirs et à la liberté d’information et d’expression. Des ateliers ludiques, informatifs et pédagogiques attendent les visiteurs.

Programme de la journée

■ 10h30 : Ouverture au public

■ 11heures : Signature de la convention entre la Ville de Marseille et Unicef France pour le titre "Marseille ville amie des enfants"

■ 11h50 -12h20 : Concert de chants

■ 14 heures-15 heures : Concert de violons puis concert de mandolines

Tout au long de la journée

Ateliers et jeux

■ Atelier maquillage enfant, grand jeu de l’oie sur les droits, théâtre d’images

■ « Kamishibai », Ideas box (médiathèque mobile)

■ Initiation aux premiers secours et prévention des accidents domestiques par le Bataillon des marins-pompiers de Marseille

■ Expositions de l’Unicef : « l’engagement des enfants et des jeunes pour le climat » et « Les droits à l’éducation, à la santé et à la protection »

■ Exposition des crèches municipales

■ Exposition de mascottes par les Accueils Collectif de Mineurs (ACM)

■ 18 heures : Fermeture du village

Les partenaires

Outre l’Unicef et le Bataillon de marins-pompiers de Marseille, de nombreuses associations sont partenaires de cet évènement :

■ Colosse aux pieds d’argile : sensibilisation aux risques de violences sexuelles.

■ Des psys dans la cité : prévention et santé mentale des tout-petits, soutien à la parentalité.

■ Francas 13 : jeux et animations autour de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.

■ Association de Développement et d’Encadrement des Jeunes et de l’Enfance (ADEJ) : accès aux droits des jeunes et des enfants.

■ Association Culturelle d’Espaces Lecture et d’Écriture en Méditerranée (ACELEM) : création de lieux d’animation culturelle autour du livre.

■ Badaboum Théâtre : mission artistique et pédagogique à destination des enfants pour développer leur esprit critique et leur curiosité. Cours et stages de théâtre, de cirque, de clown ou de danse.

■ Association Les Papillons aide à la libération de la parole des enfants avec ses boites aux lettres dans les écoles et les clubs de sport.

■ Les Arts et l’Enfant : ateliers d’expression artistique destinés à faire éclore la parole des enfants .

■ Poly’mômes P5 : aide à l’inclusion sociale , sensibilisation du plus grand nombre, partage d’activités de loisirs dans un contexte mixte et inclusif avec les jeunes, leurs fratries et amis.

■ Association des Services d’Accompagnement des Parents (ASAP) : soutien aux familles monoparentales du territoire pour proposer des solutions adaptées aux difficultés qu’elles rencontrent.

■ Association Fondacle : lutte contre la discrimination et en faveur de l’égalité des chances. Gestionnaire de centre de loisirs sans hébergement et organisateur de séjours tout public.

■ Amitiés Marseillaises : promouvoir des différentes cultures à travers des échanges interculturels et lutte contre le racisme et la xénophobie.

■ Les Femmes Solidaires Marseille : lutte pour les droits, la dignité des femmes, pour l’égalité dans le travail et la société, contre le sexisme, le racisme, les violences sexuelles. Amélioration des conditions de vie.

Marseille "Ville amie des enfants" : un titre décerné par l’Unicef En s’engageant auprès de l’Unicef, Marseille devient « Ville amie des enfants ». Pour justifier de ce titre, la Ville devra -pendant six ans- développer et multiplier ses actions en faveur des enfants autour de 4 axes majeurs : ■ assurer le bien-être de chaque enfant ;

■ lutter contre l’exclusion et la discrimination et pour l’équité ;

■ proposer un parcours éducatif de qualité ;

■ faire participer les enfants à la Ville de demain. Dans ce cadre, la Journée des droits de l’enfant, ce samedi 20 novembre, date anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l’enfant, est l’occasion pour la Ville de faire connaître ce label et de célébrer cette journée en organisant un événement ouvert à tous afin de sensibiliser les Marseillaises et Marseillais, petits et grands, sur ces droits.

