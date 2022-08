Marseille commémore le 78e anniversaire de sa libération en organisant un grand bal populaire ce dimanche 28 août à partir de 14 heures

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille commémore le 78e anniversaire de sa libération en organisant un (...)

78 ans après le débarquement en Provence et la bataille de Marseille du 28 août 1944, la ville de Marseille rendra hommage aux soldats qui ont permis sa libération en organisant plusieurs festivités commémoratives et fédératrices tout au long de la journée du dimanche 28 août 2022.

Le Char Jeanne d’Arc situé au pied de Notre-Dame-de-la-Garde est devenu en 1946 monument commémoratif ©archives Destimed/RP

Benoît Payan, maire de Marseille, présidera, en présence des autorités civiles et militaires et des anciens combattants, une cérémonie de commémoration de la libération de Marseille, dès 10 heures, devant le Char Jeanne d’Arc, près de Notre-Dame-de-la-Garde. Après ce temps de recueillement, les Marseillaises et les Marseillais seront invités, pour la première fois, à un grand bal populaire à partir de 14 heures, devant l’Hôtel de Ville.

La municipalité organise ainsi un moment de partage inédit autour de cette page cruciale de l’histoire de Marseille. Une animation musicale et costumée, rassemblant des soldats en uniforme et des véhicules d’époque, aura également lieu à partir de 13h30 sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Une exposition de photographies, de portraits et de témoignages liés à la libération de Marseille, en partenariat avec l’Office national des combattants et des victimes de guerre, ouvrira aussi ses portes au public jusqu’au 31 août dans la salle Bailli de Suffren de l’Hôtel de Ville.

Exposition de vieilles guimbardes de guerre apportées pas les Américains du musée de la Mémoire militaire (Photo Destimed/RP)

Programme de la journée

● 10 heures - Cérémonie commémorative devant le Char Jeanne d’Arc, place du Colonel Edon (7e).

● 11 heures - Exposition sur la Libération à l’Hôtel de Ville (2e).

● 13h30 - Animation musicale et reconstitution historique devant l’Hôtel de Ville (2e).

● 14 heures - Grand bal populaire devant l’Hôtel de Ville (2e).