Marseille, duel entre deux candidats du Medef

Les candidats Patrick Martin et Dominique Carlac’h (Photo Joël Barcy)

Questions-réponses

L’Upe 13 a bien fait les choses pour ce rendez-vous entre les deux concurrents. Des grands patrons dont Rodolphe Saadé sont dans la salle. Les présidents des principales collectivités ainsi que le maire de Marseille. Cela justifiait bien un peu d’autopromo lors de l’assemblée générale qui précédait le débat.

Le duo a été interrogé sur une demi-douzaine de thèmes. Pas de langue de bois, pas de révolution non plus. Tous les deux sont du sérail du Medef. Patrick Martin est président-délégué et Dominique Carlac’h vice-présidente et porte-parole. Alors, pas question de renverser la table. Patrick Martin entend « réduire les impôts de production, être plus résolu et plus raide sur nos convictions, combattre et être dans l’action au niveau de l’Union européenne ». Dominique Carlac’h estime pour sa part qu’« il n’y a pas de tabous à avoir en matière d’organisation du travail ou de l’emploi senior. On ne doit pas mettre ça sous le tapis, on doit mettre ça sur la table des négociations sinon on sera à nouveau des cibles. Moi je veux qu’on se projette en 2030 en matière d’organisation du travail ».

Se démarquer sans critiquer le passé

Après leur face à face les deux candidats ont répondu aux questions, parfois trop longues, des présidents de département et de région qui n’ont pas vraiment éclairé leur programme et leurs priorités. Ensuite interviews des journalistes. Difficile pour les deux concurrents et non pas adversaires ! de se démarquer. Aucun ne veut tuer le père et remettre en cause l’action de Geoffroy Roux de Bézieux à laquelle ils ont participé. La différence se mesurera donc plus sur la forme. Patrick Martin était déjà candidat en 2018 avant de se retirer au profit du président en place. Il est PDG et actionnaire d’une entreprise familiale fondée en 1829. Dans sa campagne il milite pour « une croissance responsable et une participation du Medef aux grands débats notamment celui de l’intelligence artificielle ».

Face à Patrick Martin, une femme, Dominique Carlac’h, déjà candidate en 2018. Ancienne athlète et dirigeante d’une entreprise de conseil en innovation elle mène campagne pour une transformation des entreprises face aux nouveaux enjeux de la compétitivité de l’économie. Pour elle : « Il ne faut pas attendre les lettres de cadrage du gouvernement. » Elle veut : « Un Medef à l’offensive, un Medef de propositions, de solutions, d’autodétermination. Sur le tutorat des jeunes, sur l’apprentissage senior réunissons nous entre patrons et ensuite discutons avec les autres partenaires sociaux ».

Le nom du prochain président ou présidente sera connu le 6 juillet. Reste ensuite à savoir quelle place accordera le gouvernement aux corps intermédiaires comme le Medef. Ces dernières années ils ont plutôt été mis de côté.

Reportage Joël BARCY