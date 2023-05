Marseille : la JAF célèbre la danse arménienne ce lundi 29 mai au Palais des Congrès

Le lundi 29 mai le Palais des Congrès de Marseille vibrera au rythme de la danse arménienne. Deux spectacles hauts en couleur, rassemblant plusieurs dizaines d’artistes, transporteront les spectateurs dans un voyage dansé au cœur de l’Arménie.

Un an après un 20e anniversaire flamboyant, les 130 élèves de l’école de danse « Vanouch Khanamirian » présenteront leur gala annuel. En 2e partie les 40 danseurs de l’ensemble Araxe présenteront un programme inédit, enrichi de nouvelles créations. Les artistes marseillais habitués aux grandes scènes confirmeront leur rôle d’ambassadeur de la culture arménienne en France.

A savoir

La troupe de danse Araxe est née en 1958 et compte aujourd’hui une quarantaine d’éléments. L’ensemble instrumental Sassoun a vu le jour en 1962 et recense une trentaine de musiciens traditionnels ou classiques. Enfin le chœur Azad fort de 25 choristes, est le dernier né des 3 ensembles en 2010. « L’ambition est d’incarner trois arts majeurs de la culture arménienne que sont la musique, la danse et le chant, sous une même identité dès lors qu’ils ne font plus qu’un aux yeux des spectateurs », déclarent les organisateurs Levon Khozian, Président de la JAF Marseille, Pascal Chamassian, Directeur Artistique, Marion Chamassian, Directrice de l’école de danse « Vanouch Khanamirian »