Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille : la petite reine est à la fête ce dimanche 6 juin

Marseille va se mettre au vert, ce dimanche 6 juin, parce qu’à vélo, on dépasse les autos. Avec une voirie revisitée en une large piste cyclable pour l’événement les petites reines seront à la fête. Et nul ne s’en plaindra surtout pas les cyclistes et encore moins les piétons. Il est vrai que le tout voiture mis en veilleuse un dimanche, c’est tout bénef à la fois pour la qualité de l’air, le bruit, le plaisir de se balader.... Alors entre amis, en famille ou bien seul (on se fait toujours des amis) tout est mis en œuvre pour que cette nouvelle édition de la fête du vélo portée par le Collectif Vélos en ville soit une réussite. Patricia MAILLÉ-CAIRE

© Destimed/Patricia Maillé-Caire

Les convergences à vélo démarreront dès le matin de la périphérie de Marseille pour se rendre en ville et vivre au concret ce mode de déplacement responsable pour soi et pour les autres. La Canebière sera active, mobile et respectueuse des distances avec des animations vélo qui honorent les gestes barrières, un parcours de vélo cargo et d’autres surprises. Et de ce centre, les balades guidées rayonneront vers les lieux marseillais qui font vivre l’espoir d’une ville meilleure, plus propre, plus paisible, plus respectueuse.

▬▬▬▬ Au menu ▬▬▬▬▬

▶ Des activités en amont de la manifestation

▶ Des convergences pour venir ensemble à la fête

▶ Un programme haut en couleur sur la Canebière

▶ Des balades toute la journée pour (re)découvrir la ville à vélo

▶ Des partenaires sans qui rien ne serait possible

▶ Un protocole sanitaire adéquate pour que le vélo soit le plus beau des gestes barrières

▶ Des bénévoles sans qui la fête ne serait pas possible

Plus d’info feteduvelomarseille.fr

Samedi 05 juin 2021 : roulons ensemble

La Vélorution est un mouvement mondial entièrement indépendant et autogéré. À Marseille, les amoureux du vélo s’y donnent rendez-vous tous les premiers samedis du mois pour circuler spontanément dans la ville pour faire masse critique. Ce mouvement est auto-organisé, et n’est pas chapeauté par l’association.