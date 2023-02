Marseille. le ministre Gabriel Attal remet la Légion d’honneur à Pierre Atlante ’un homme dont le dévouement pour les plus fragiles est entier’

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. le ministre Gabriel Attal remet la Légion d’honneur à (...)

Gabriel Attal, ministre délégué chargé des Comptes publics, a remis la Légion d’honneur à Pierre Atlante (Photo DPG)

Gabriel Attal retrace le parcours de Pierre Atlante, né en Tunisie d’une famille sicilienne, évoque l’engagement du récipiendaire comme son tempérament « bien trempé dans les volcans de Sicile ». L’engagement de Pierre Atlante ? Il est sans faille au sein du Secours Catholique.

Gabriel Attal est bien conscient, au moment de remettre la Légion d’honneur à Pierre Atlante qu’« aux yeux de celui-ci la seule reconnaissance qui vaille est celle de ceux à qui vous avez tendu une main fraternelle ». Puis d’évoquer une vie d’engagement, d’abord au sein de l’Armée. Un engagement qui ira de pair avec celui « d’élever seul deux enfants ». Il sera ensuite mécanicien pour la police nationale à Rouen puis à Marseille. Parallèlement à sa profession, poursuit le ministre : « Votre dévouement pour les plus fragiles est entier. C’est dans le scoutisme, à Tunis, dans votre enfance, que vous avez développé cet altruisme inconditionnel ».

Aller à la rencontre des personnes vivant dans les rues de Marseille

Depuis 1986 Pierre Atlante est responsable de l’accueil de nuit du Secours catholique. Le Secours catholique qui est un service de l’Église catholique, membre de la confédération Caritas Internationalis et association reconnue d’utilité publique. Il enracine son action dans le respect de la dignité de la personne humaine, la solidarité, la fraternité, l’option préférentielle pour les pauvres. L’Accueil Mobile de Nuit de Marseille mène son action dans cet état d’esprit depuis plus de 20 ans. Cette action pérenne, qui mobilise plus de 200 bénévoles depuis 24 ans, va à la rencontre des personnes vivant dans les rues de Marseille, pour leur apporter aide, soutien moral et matériel (couvertures, livres…) en leur proposant une soupe chaude et un café.

Gabriel Attal rappelle dans ce cadre : « Vous avez poursuivi votre action pendant la Covid, bravant les interdits pour apporter de la nourriture et faire vivre la solidarité ». Il cite Jean-Claude Izzo : « Marseille est ville de lumière. Et de vent », considérant : « Vous êtes une partie de cette lumière et de ce vent. Vous luttez contre les malheurs des Hommes ». Il évoque la rencontre de Pierre Atlante avec un SDF qui avait tout perdu : « Vous l’avez accompagné, aider à retrouver ses papiers, à se désintoxiquer et, finalement, il a retrouvé sa fille ». Puis vient la création de Naïm, « un village passerelle vers une nouvelle vie. Vous savez l’Homme faillible mais vous croyez en ces capacités de rebondir, et, dans un engagement admirable, vous les accompagnez sur cette voie ».

Une étape avant de trouver un logement social

Pierre Atlante un récipiendaire heureux entouré du ministre Gabriel Attal, de la maire des 9/10 Anne-Marie d’Estienne d’Orves, le député Lionel Royer-Perreaut et la députée Sabrina Roubache-Agresti (Photo DPG)

Pierre Atlante cite la création de Naïm en 2017. « Il accueille des personnes en grande difficulté. C’est un espace où l’on se réconforte, peut prendre une douche, faire sa lessive, une étape avant de trouver un logement social ». Pour lui, garagiste de formation, juge : « On me considère à tort ou à raison comme un moteur. Mais un véhicule, outre le moteur, a besoin d’une carrosserie, de roues et de carburant. La carrosserie c’est l’accueil mobile et Naïm, les roues se sont les bénévoles sans qui rien ne serait possible et le carburant c’est les donateurs ».

Lionel Royer-Perreaut, le député de la circonscription et ancien maire du secteur insiste sur l’importance de l’action de Pierre Atlante : « Ce n’est pas parce que nous sommes au bord de la mer qu’il n’y a pas de misère, notamment de familles monoparentales ne disposant que de minima sociaux, ou de SDF. Pour leur apporter soutien et réconfort il y a, entre autres, les équipes de Pierre Atlante qui est un homme admirable, d’une grande simplicité et d’une immense générosité. ».

Michel CAIRE