Marseille : le projet Shelt.In, lauréat d’Epitech Experience 2021, l’événement dédié à l’innovation

Sauver la vie de ceux qui la risquent, c’est l’ambition du projet Shelt.In conçu par six étudiant du campus marseillais d’Epitech et grand vainqueur du trophée et du prix des étudiants d’Epitech Experience 2021.

Événement annuel dédié à l’innovation et organisé par l’école Epitech, ce dernier s’est déroulé le dernier week-end de janvier dans un format 100% digital, adapté au contexte sanitaire. Organisé sur deux jours, Epitech Experience a réuni de nombreux acteurs de la Tech, qui ont pu découvrir des projets innovants conçus par les élèves de cinquième année, particulièrement axés cette année sur l’e-santé, la fintech et la Data .

Grande nouveauté cette année, la mise en place d’une plateforme crowdfunding sur laquelle les étudiants et le jury de l’édition 2021 ont investi 52 millions de Tech Coins, monnaie virtuelle créée pour l’événement, afin d’élire les projets qu’ils trouvaient les plus percutants, engagés et viables. Chaque année, cet événement donne naissance à des entreprises prometteuses, dont certaines ont levé depuis des dizaines de millions de dollars.

Parmi les 14 Epitech Innovative Projects en compétition pour remporter le trophée 2021, le jury, composé de professionnels de la Tech (Ubisoft, Google, Microsoft, Orange, Fnac, Mano Mano, L’Oréal, AWS, BNP…), a finalement tranché pour Shelt.In.

Sauver la vie de ceux qui la risquent

L’équipe du projet Shelt.In Marseille ©DR

Shelt.In a pour ambition de mettre la technologie au service de la sécurité des combattants du feu. Il s’agit d’un boitier connecté et portable accompagnant les pompiers afin de réduire les risques d’accidents lors d’une intervention. Ce boitier comprend un GPS pour connaître en temps réel la position géographique, un accéléromètre, un gyroscope, un détecteur cardiaque et un logiciel d’intelligence artificielle qui traite les données.

Il n’existe que très peu d’outils et de technologies développées spécialement pour eux, excepté le classique talkie-walkie. Or chaque année, les pompiers sont victimes de près de 55 000 accidents de services. Souvent ces accidents pourraient être évités, mais aujourd’hui, à cause d’un matériel trop rudimentaire, le chef d’intervention manque d’informations pour pouvoir agir. « Gagner ce Trophée va nous permettre de pouvoir accélérer la mise en production et nous rapprocher de notre objectif : sauver la vie de ceux qui la risquent », souligne l’équipe du projet Shelt.in.

Le jury a également accordé deux autres prix. Le deuxième trophée a été accordé à Whisp’ear développé par des étudiants du campus de Montpellier. Leur projet : un système d’assistance aux sourds et malentendants dont l’objectif est de proposer à l’utilisateur une expérience domotique connectée, mais également financièrement plus accessible que le matériel existant. Le troisième prix est revenu à l’application mobile du projet Diabetips (campus de Nancy) qui accompagne les personnes atteintes du diabète dans leur vie de tous les jours.

Dominique GONOD #techsnooper