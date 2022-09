Marseille. Rassemblement ce mercredi 14 septembre à 18h30 ’pour soutenir l’Arménie, pour sauver la Paix’

Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille. Rassemblement ce mercredi 14 septembre à 18h30 ’pour (...)



« Après avoir tenté d’envahir le Haut-Karabakh en septembre 2020, et d’en chasser les Arméniens "comme des chiens", selon l’expression d’Aliev, son armée s’en prend aujourd’hui ouvertement à l’Arménie, viole son intégrité territoriale, et franchit ainsi une nouvelle étape dans sa logique de destruction à l’égard de son voisin », rappelle le CCAF dans un communiqué

Cette dernière entreprise militaire qui intervient dans la foulée des assauts lancés les 3 et 4 août contre la région de Berdzor au Haut-Karabakh, et du nettoyage ethnique réalisé dans cette zone le 25 août « achèvera de lever les doutes des plus forcenés parmi les sourds et les aveugles volontaires quant à la nature expansionniste, belliqueuse et raciste de la dictature azerbaïdjanaise ».

Le CCAF appelle la France « à saisir les instances internationales, et en particulier le Conseil de Sécurité de l’ONU, pour que soit mis fin sur le terrain à cette violence anti-arménienne qui s’inscrit dans la droite ligne idéologique du génocide de 1915.

Abandonner l’Arménie, comme on a lâché le Haut-Karabakh il y a deux ans, procéderait d’une complicité impardonnable envers le risque d’un nouveau crime contre l’humanité. »

Le CCAF appelle tous les amis de l’Arménie à des rassemblements partout en France pour dénoncer les agissements de l’Azerbaïdjan, d’Ankara et du panturquiste, et solliciter un soutien massif, politique, diplomatique et militaire de la France et de l’Europe. Soutenir aujourd’hui la démocratie arménienne, c’est défendre nos valeurs, nos principes, nos amis, c’est défendre la démocratie et les droits de l’homme, c’est défendre une certaine idée de la France.

La rédaction

Rassemblement à Marseille ce mercredi 14 septembre à 18h30 -devant la préfecture des Bouches-du-Rhône - Place Félix Baret.