Marseille nautisme. Franck Recoing prend la présidence du CNTL

A l’issue de la réunion du Comité directeur du 9 juin, Franck Recoing a été élu Président du Cercle Nautique et Touristique du Lacydon (CNTL). Ses implications au sein de la cité phocéenne, notamment à la Chambre de Commerce et auprès des collectivités territoriales, lui valent d’être connu des Marseillais, mais ses liens avec le Club sont plus profonds : bien qu’il ne revendique aucun héritage, c’est son grand père, Maxime Tarrazi, qui persuadait le maire de Marseille en 1970 d’y fonder un tout nouveau club, le CNTL, dont il fut le premier président.

Franck Recoing a été élu Président du Cercle Nautique et Touristique du Lacydon ©CNTL

Déjà à l’œuvre avec un groupe de travail, Franck Recoing souhaite mettre en place une nouvelle gouvernance du CNTL. Les challenges ne manqueront pas pour cette équipe avec les activités portuaires, celles du Club et de l’école de voile, de la pêche ou du motonautisme, et avec un calendrier sportif voile à nouveau en pleine montée en puissance.

Fort de 50 ans d’existence et de plus de 500 membres, tête de file de la Délégation de Service Public 1 du Vieux-Port, le CNTL aux cotés de la Métropole Aix Marseille Provence, est un acteur majeur de la vie et de l’animation nautique du Vieux-Port et de la rade de Marseille.

CNTL -Vieux-Port ©Yohan Brandt

« Le Club a su relever les défis liés à une qualité de gestion irréprochable, assortie d’un réel engagement environnemental certifié par l’attribution du Pavillon bleu. Ces préoccupations s’accompagnent des exigences liées à un grand club : assurer l’animation sportive en organisant des épreuves en solitaire, en double ou en équipage au plus haut niveau, et porter l’image de champion de la Ville et de la Métropole grâce à ses régatiers. »

Trois fois 1er Club Habitable de France, le CNTL a également décroché le titre de Champion de France des Clubs UNCL-IRC, des références majeures dans la perspective des épreuves de voile des JO 2024.

Plus d’info : www.cntl-marseille.com