Marseille, pour contrer la crise la Chambre de commerce passe la surmultipliée

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille, pour contrer la crise la Chambre de commerce passe la (...)

Accélérer, accélérer, accélérer… mais sans aller dans le mur. C’est la mission que s’est définie la Chambre de commerce et d’industrie Aix Marseille Provence Dans sa feuille de route pour la mandature 2021-2026, la CCIAMP a décrété la mobilisation de ses troupes. L’idée est de valoriser la région, d’être ancré dans le concret, au plus près des nécessités du terrain. D’éviter les commissions Théodule.

La Team CCIAMP présente sa feuille de route à horizon 2026 (Photo Joël Barcy)

Grande métropole mondiale

Derrière cette accélération, une volonté affichée : faire de la métropole un grand hub économique mondial entre l’Europe, la Méditerranée et l’Afrique. Certains évoqueront une tarte à la crème mais désormais mondes économique et politique rament dans le même sens. Pour Jean-Luc Chauvin, le président de la CCIAMP : « On n’a plus le temps d’attendre, il faut agir. Il faut privilégier les projets d’investissements métropolitains qui ont une résonance importante rapidement plutôt que ceux de territoire. Il faut aussi éviter de créer des services qui fassent la même chose entre l’État, les collectivités et les consulaires. L’argent publique est rare concentrons-le pour une plus grande efficacité ».



Jean-Luc Chauvin

Une agora Afrique

C’est un paradoxe selon l’un des élus de la chambre. « On est un territoire ancré vers l’Afrique historiquement, avec une diaspora importante or on n’a aucun lieu pour recevoir les acteurs économiques euro-africains à Marseille », estime Frédéric Ronal. Pour combler ce vide, un espace de 450 m² au trentième étage de la tour la Marseillaise devrait être réservé. Cette « Afric’Agora », dans un lieu emblématique, serait une sorte de lieu de coworking pour les chefs d’entreprise africains où ils pourront rencontrer partenaires et clients. Des démarches sont en cours pour trouver des adhérents.

Frédéric Ronal

Un campus plurimétiers

L’accélération suppose aussi une adéquation entre l’offre et la demande d’emploi. Plusieurs métiers sont toujours en tension alors que le nombre de chômeurs reste élevé dans la région. Pour y remédier un campus plurimétiers a été créé à Vaufrèges sur une surface de 5 000 m². « C’est une plateforme métropolitaine chargée d’expérimenter différentes choses », confie Fabrice Alimi un élu de la chambre chargé de « l’entrepreneuriat pour tous ». Elle doit rapprocher le monde de l’entreprise et de l’emploi. Les bases de données de la Chambre sont là pour nous guider et pour ne pas être en retard sur les formations. Trop souvent quand l’apprenant termine son cursus, les besoins ont déjà évolué. Là nous aurons des formations très ciblées et nous mélangerons les composantes du monde du travail.



Fabrice Alimi

L’ensemble du budget et des collaborateurs de la CCIAMP sont mobilisés autour des six priorités de la mandature. Mais accélérer ne veut pas dire prendre des risques de dérapages incontrôlés. Toutes feront l’objet d’une évaluation pour mesurer leur efficacité et établir des correctifs en fonction de la conjoncture.

Reportage Joël BARCY