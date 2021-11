Marseille renforce ses dispositifs d’accompagnement à la réussite scolaire

Accueil > Aix Marseille > Politique > Marseille renforce ses dispositifs d’accompagnement à la réussite (...)

Soucieuse de la réussite de tous les écoliers, la ville de Marseille a souhaité renforcer et étendre le dispositif « Marseille Aide à la Réussite Scolaire » (MARS) à toutes les écoles maternelles et élémentaires bénéficiant du Contrat local d’accompagnement (CLA) mis en place par l’Éducation Nationale depuis la rentrée de septembre 2021.

Ecoles de Marseille © archives Destimed

Les ateliers MARS sont assurés par des enseignants rémunérés par la ville de Marseille. Ils fonctionnent par cycle, durant les périodes scolaires, sous forme de groupes auxquels sont inscrits des enfants dont les difficultés ont été identifiées par les enseignants. Le dispositif MARS vise à mieux accompagner l’enfant dans son travail personnel en lui permettant de développer son autonomie, en lui donnant le sens des apprentissages et en lui permettant de pratiquer des activités ludo-éducatives (apprendre autrement, enrichissement du capital culturel).

Dans les écoles élémentaires, les ateliers se déroulent 4 soirs par semaine de 16h30

à 18 heures. Chaque atelier regroupe 8 enfants pour le cycle 2 et 10 enfants pour le cycle 3. Durant 3 soirs, l’élève reçoit une aide pour effectuer son travail personnel, puis participe à des activités ludo-éducative. Le 4e soir, il est mis en œuvre un projet culturel (Nutrition et Activités Physiques, Les écrans et le sommeil, Voyage autour de la terre et Ateliers Philo).

Dans les écoles maternelles, les ateliers mis en place depuis la rentrée 2020 se

déroulent 2 soirs par semaine de 16h30 à 17h30 et regroupent 6 élèves de Grande

Section. Les enseignants doivent choisir 3 projets à mener dans l’année parmi les

thématiques suivantes (Jeux de sociétés, Jeux de langues, comptines et contes, De

l’album à la mise en scène, danse contemporaine).

Pierre Huguet, adjoint au Maire de Marseille en charge de l’éducation, des cantines scolaires, du soutien scolaire et des cités éducatives présentera le renforcement du dispositif "MARS" à destination des écoliers marseillais ce lundi 15 novembre 2021 à 16h30 - École élémentaire Frais Vallon Sud, 26 avenue de Frais Vallon, 13013 Marseille