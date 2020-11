Marseille s’illumine pour les fêtes de fin d’année

Accueil > >

Malgré le contexte sanitaire et afin de donner du baume au cœur à tous les Marseillaises et les Marseillais, la Ville s’est parée de ses plus belles lumières pour célébrer les festivités de fin d’année

Entre féerie et magie, les décors sobres sur le thème de la lumière accompagnent la métamorphose des sites emblématiques. Ainsi, près de 343 sites répartis dans toute la ville sont illuminés grâce aux 225 décors festifs animés de créations lumineuses et près de 5 800 mètres linéaires de guirlandes installés sur plus d’une centaine de sapins provenant de pépinières et d’arbres illumineront Marseille pour parfaire l’ambiance de Noël.

illuminations (Photo archives Destimed /P.M.-C) et © villedeMarseille

Autour du Vieux-Port, tous les mâts sont habillés de lanternes décoratives. L’Ombrière du quai de la Fraternité étonne par son installation éphémère avec ses lumières et pampilles translucides. La Canebière, artère emblématique, est ornée comme chaque année d’un plafond lumineux composé de guirlandes LED aux lignes serpentines et d’éléments étoilés suspendus. Le site de la place Bargemon voit ses arbres décorés de corolles, la place du Général de Gaulle et la place aux Huiles offrent elles aussi aux passants une déambulation lumineuse sous le patrimoine arboré. Le cours d’Estienne d’Orves revêt ses habits de lumières avec son plafond lumineux composé de lanternes. Chaque illumination est équipée d’un dispositif permettant son extinction de 1 heure à 5 heures du matin, à l’exception des nuits du 24 et du 31 décembre 2020 qui seront illuminées en continu. Marseille multiplie les initiatives dans le cadre de son plan d’économie d’énergie. Elle utilise notamment la technologie LED qui, par sa faible consommation, ouvre de nouvelles perspectives pour ces illuminations festives et le patrimoine municipal. Le spectacle sera aussi sonore puisque des chants de Noël seront diffusés tout le long de la rue de Rome (de la place Castellane à la Canebière) ainsi que sur la rue Saint-Ferréol dès ce samedi 28 novembre jusqu’au 31 décembre aux horaires suivants :

du lundi au vendredi, de 12h à14h puis de 17h à 19h,

le samedi et le dimanche de 10h à 19h.