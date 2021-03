Marseille : succès de la troisième édition du Business Transfer Forum

Accueil > Aix Marseille > Economie > Marseille : succès de la troisième édition du Business Transfer (...)

Lors de la conférence d’ouverture du BTF : Jean-Luc Chauvin, Président de la CCIAMP - Catherine Gineste, membre de la CCIAMP, Jean-Raphaël Fernandez, Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Marseille - Laurent Vervloet, membre élu des Experts Comptables Paca à la commission des entreprises en difficultés ©CCIAM/Ludivine Pillot

Nouveaux enjeux pour la transmission d’entreprise

La conférence d’ouverture avait pour thème : « 2021 : nouveaux enjeux pour la transmission d’entreprise ». Jean-Luc Chauvin, le président de la CCIAMP, le bâtonnier Jean-Raphaël Fernandez et Laurent Vervloet représentant la présidente de l’Ordre des Experts-Comptables sont revenus sur le contexte, les points sur lesquels la vigilance s’impose. Jean-Luc Chauvin a insisté sur le rôle de la Chambre en matière d’appui aux entreprises, de maintien de leur existence ». Au programme encore, la possibilité de consulter les « pitchs » d’entreprises à reprendre dès le début du mois de mars ; les rendez-vous de mise en relation avec des cédants ainsi que 3 ateliers thématiques animés par des experts. Et enfin un tchat a permis d’échanger avec des experts de la transmission/reprise d’entreprise.

Des ateliers tout au long de l’année

Pour bien définir son projet de reprise et les étapes essentielles avant de se lancer et de rencontrer des cédants, un webinaire animé par une experte de la CCIAMP a également été proposé. Catherine Gineste, élue à la Chambre se félicite : « Nous avons eu plus de 200 inscrits pour cette opération, ce qui est important pour un marché traditionnellement très discret et, nous avons eu également 74 rendez-vous BtoB ». Des ateliers thématiques animés par la CCIAMP et les experts de la reprise et transmission d’entreprise sont par ailleurs organisés tout au long de l’année sous forme de webinaires ou en présentiel en fonction des conditions sanitaires en vigueur. Catherine Gineste d’annoncer : « Et, en octobre nous aurons un format présentiel avec banquiers, experts-comptables et avocats ».

Michel CAIRE