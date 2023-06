Accueil > Aix Marseille > Société > Marseille, tous les CM2 sont diplômés

Cérémonie officielle pour les CM2 marseillais en présence du maire de Marseille et nombre d’élus (Photo Joël Barcy)

Un rite de passage

Ce diplôme et le livre sur Léonard de Vinci, remis dans un cadre solennel, sont appréciés des élèves de CM2. « Rencontrer le maire c’est une grande opportunité que nos parents n’auront peut-être jamais », apprécie Sacha. Pour Léo « ça récompense de bien travailler et d’avoir écouté en classe ». Côté parents on salue cette mise en scène et ce rite de passage. « C’est une année charnière, cela marque ce changement », commente Sophie Sepetjan, parent d’élève. « C’est un événement qui marque la fin de l’enfance et le passage vers l’adolescence, c’est bien de concrétiser cela par un diplôme », ajoute Soraya Benbekhti, parent d’élève. « C’est la première fois à 10 ans qu’on leur accorde cette importance ».

L’école de la République

L’initiative de cette remise de diplômes pour tous les CM2 de la ville a été initiée l’an passé. Pas de récompense des meilleurs. Pour le maire de Marseille, Benoît Payan : « On est là pour encourager aussi celles et ceux qui n’ont pas eu d’excellentes notes. Ils les auront peut-être au collège. On n’est pas dans une compétition. Ils sont tous méritants, ils passent en 6e ». Pour Monica Artero, professeur des écoles, Prado Plage « C’est bien que l’on ait cette solennité forte, avec les élus et leur écharpe tricolore. Cela marque les enfants. C’est une récompense. Ils laissent plein de souvenirs en quittant le primaire ».

Il reste maintenant à se reconcentrer pour la fin du mois puis les devoirs de vacances. La rentrée est prévue le 4 septembre prochain.

Reportage Joël BARCY