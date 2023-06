Accueil > Art de vivre > Vins et Gastronomie > Marseille, un Street Food Festival avec vue sur mer

Pour sa troisième édition le Street food festival est une ode à la cuisine méditerranéenne. Il a, à nouveau, investi l’esplanade de la Major. Plus d’une trentaine de producteurs et artisans du département ont leurs stands et offrent une cuisine de la rue goûteuse.

(Photo Joël Barcy)

Des produits travaillés

David - Basile - Antoine du du stand Bona (Photo Joël Barcy)

Radja du stand "Sardines marseillaises" (Photo Joël Barcy)

Ils ont la tchatche pour vanter leurs sandwichs, légumes grillés, pitas ou cornets. « On vous propose plein de choses, tout est fait maison, tout est travaillé à base de légumes », explique Basile du stand Bona qui précise : « On a du tatiki, des choux-fleurs et des patates douces rôtis, on a fait mariner des aubergines qu’on va laquer avec une petite sauce composée de soja, de la mirine et du gingembre ». C’est comme si on était à Tel Aviv ajoute son collègue David. Il est vrai que les stands font envie. Un beau soleil, une douce brise et on se plait à s’installer sur les grandes tables mises à dispositions pour goûter, houmous, panisses ou sardines grillées. Là, c’est Radja qui fait la promo : « On vous offre un petit mange-tout qu’on appelle aussi joël ou éperlan, une jeune sardine pêchée à l’Estaque, succulente, toute fraîche et du poulpe incroyable ».

Un spot incroyable

La mer d’un côté, la Major de l’autre, les visiteurs sont bénis des dieux avec « ce spot incroyable » note Isabelle Brémond, directrice générale de Provence tourisme, organisateur de la manifestation. « 80 candidats ont répondu à l’appel à projet. Nous en avons retenu 34. Le cahier des charges imposait des prix accessibles entre 2 et 15 euros, une cuisine méditerranéenne avec des produits locaux et de saison » Pour Isabelle Brémond, la gastronomie n’est pas faite que de chefs étoilés elle est aussi composée « de street food, cette cuisine de rue, souvent de qualité qui se développe. L’an passé on a eu 25 000 personnes qui ont fréquenté le festival ».

Vous avez jusqu’à samedi dans la nuit pour goûter aux plats, aux boissons et à la musique.

Reportage Joël BARCY

Street food festival de 17h à 1 heure du matin, parvis de la Major à Marseille.