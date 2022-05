Marseille-voile. Earthship Sisters : des femmes s’engagent pour sauver la planète

Accueil > Sports > Marseille-voile. Earthship Sisters : des femmes s’engagent pour sauver (...)

Elles ont largué les amarres pour une autre vie. Plus engagée, plus responsable sur le plan environnemental. Chaque année une vingtaine de femmes sont accompagnées par l’association Earthship Sisters pour valider leur projet.

©Joël Barcy

Ne plus observer mais agir

Deborah Pardo a créé cette association en 2018. Chercheuse, spécialisée dans la démographie des albatros elle a vite mesuré l’empreinte de l’homme sur la biodiversité. « Je suis partie du postulat que constater les dégâts, stocker des données c’était bien mais agir c’était mieux, plus efficace. D’où l’idée d’accélérer et de soutenir des projets portés par des femmes avec des impacts environnementaux forts ». Sur 1,3 milliard de personnes vivant dans des conditions de pauvreté, 70% sont des femmes et ce sont elles qui sont et seront les plus impactées par le réchauffement climatique.

La voile, une bonne école

Au cours de leur année de formation, les femmes sont accompagnées par des mentors, pour mieux définir leur projet et faire face aux événements. La voile fait partie du cursus. « C’est là où on se révèle, où il faut prendre des décisions rapides, jouer collectif, communiquer. Le parallèle avec la vie professionnelle et la création d’entreprise est évident », note Evelyne Cohen-Lemoine, la directrice du programme de formation. Des éléments corroborés par la skipper Emmanuelle Rol « en voile il faut travailler en équipe, tirer le meilleur de chacun ». Pas évident de naviguer sans se connaître et réagir à l’urgence. Marie Pascale Dutoya l’a constaté « dans l’urgence si on n’est pas ensemble c’est la m… on doit être solidaires si on veut y arriver ».

Être armée dans son nouveau métier

L’objectif de chaque promotion est de mettre de l’ordre dans ses idées, d’être armée pour créer son entreprise et de concrétiser ses projets. « Le collectif permet de parvenir à cela, d’avoir un retour, d’avoir un regard et c’est très nourrissant », estime Malicia Besnard de la première promotion.

Des parrains, des sponsors, conscients qu’agir pour l’environnement est une nécessité, commencent à soutenir financièrement l’association. La quatrième promotion pourra bénéficier de bourses pour permettre à celles qui ont peu de moyens de bénéficier de cette formation.

Reportage Joël BARCY