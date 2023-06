Martigues, gros plan sur les plus vastes studios de tournage de France

Accueil > Culture > Cinéma > Martigues, gros plan sur les plus vastes studios de tournage de (...)

« A la mi-mai, on avait six tournages en même temps et 1 500 personnes dans nos studios. C’était serré mais c’est passé », affiche fièrement Olivier Marchetti, le fondateur de Provence studios. En quelques années il a transformé d’anciens entrepôts en un Hollywood provençal.

Provence studio à Martigues (Photo Joël Barcy)

Une folle aventure

La success-story de Provence Studios est née un peu du hasard. Rien ne prédestinait ces immenses entrepôts de logistique à se transformer en studios de tournage. Rien si ce n’est un personnage qui se trompe de porte et clame « Qu’est-ce qu’ils attendent pour faire des studios de cinéma ici ? » La phrase tombe dans l’oreille d’Olivier Marchetti qui relève le défi.

« Ce n’est pas commun, c’est un pari fou au départ. Il a fallu une bonne dose d’inconscience », reconnaît le boss de Provence Studios. « Qui aurait dit qu’on aurait pu faire des studios dans un lieu industriel, à proximité d’une cité pétrolière ? ». Tout a démarré en 2016 et la croissance a été exponentielle avec bien sûr des hauts et des bas. « Cela a été un ascenseur émotionnel », confie Olivier Marchetti. « Quand "Titane" a eu la palme d’or à Cannes ça été une explosion de joie. C’était aussi notre palme d’or à nous car tournée dans nos studios ».

Visite guidée

Aujourd’hui avec sa superficie 22 hectares, le site est le plus vaste de France et le second après Paris en matière de tournages. Les plateaux vont de 300 à 2 400 m². S’y ajoute deux backslots, ces décors extérieurs destinés à des poursuites automobiles ou autres. Deux décors fixes, comme la vaste prison, complètent l’ensemble avec des cellules très modulables qui autorisent tous les types de situation. « On peut absolument y faire tout ce que vous voulez, changer la couleur des murs, les salir, les dégrader, faire des topshot sur le visage d’un détenu en ouvrant le plafond pour l’éclairer. Elles sont vastes aussi pour accueillir plus facilement l’équipe de tournage ».

« On est les rois du Tetris »

Mais le succès peut aussi donner quelques sueurs froides. Voilà un mois six tournages avaient lieu sur le site en même temps. Quelque 1 500 techniciens, comédiens, maquilleuses et autres devaient cohabiter. « On est les rois du Tetris. C’est dans notre ADN de ne pas refuser de tournage ». A Provence studios pas sélection. « C’est la diversité qui nous intéresse. On tourne la série Serpent Queen saison 2, La Stagiaire pour France télévisions, des longs métrages français : Heureux gagnant, Mousquetaires, un long métrage américain : The None et aussi des courts métrages. Le bouche à oreille fonctionne, c’est notre meilleur client ». Les studios ont aussi su s’adapter avec des décors numérisés très réalistes qui permettent de gagner un temps précieux.

Une grosse demande

Olivier Marchetti ne compte pas en rester là. Il fait partie des lauréats de l’appel à projets « La Grande fabrique de l’image ». Ce dispositif s’intègre dans le plan d’investissement France 2030. Il doit faire de la France l’un des leaders dans les domaines des tournages, de la production de films, séries ou jeux vidéo et de développer les formations aux métiers du cinéma et de l’audiovisuel. Budget 350 millions d’euros. Sur les 11 studios qui seront soutenus, deux concernent Olivier Marchetti. Provence Studios Martigues (qui devrait s’agrandir sur 5 hectares supplémentaires) et Provence Studios Marseille. Le dernier ensemble verra le jour dans le 15e arrondissement de Marseille sur les 5 hectares de l’ancienne usine Saint-Louis sucre. « Dans la cité phocéenne on aura des studios, de la formation et de la logistique. Mais j’envisage aussi de travailler avec Arles ou Toulon. Ce qu’il faut c’est qu’on travaille ensemble et pas l’un contre l’autre », indique Olivier Marchetti. Faut-il un seul chef ? « C’est mieux ou sinon il faut que les autres aient la même vision ». Qu’on se le dise le cinéma est une industrie. « Il est créateur d’emplois et de richesses. Ce n’est pas pour rien si les régions ou les mairies se battent pour développer des studios. » Voici la vision Marchetti à horizon 2025.

Pour le patron de Provence Studios la force de son entreprise est liée à ce savant cocktail composé d’un décor naturel varié, d’une luminosité exceptionnelle, de studios vastes et performants et de techniciens sur place. Pour l’heure le planning est plein jusqu’à fin 2024 mais chut ! il ne faut pas le dire. Le roi du Tetris trouvera bien une petite place en cas de besoin.

Reportage Joël BARCY