Massif de l’Estérel : un fonds de dotation pour préserver le joyau rouge et ocre

Depuis le 18 avril et jusqu’à fin juin, à l’occasion de la Journée internationale des monuments et des sites, le fonds de dotation ONF-Agir pour la forêt lance une campagne de financement participatif nommée « Des forêts et des Hommes ». L’objectif : protéger durablement les espaces naturels sensibles en organisant l’accueil des visiteurs sur des sentiers balisés.

Les sentiers forestiers du Massif de l’Estérel ©Presse Agence

D’une surface de 6000 hectares, la forêt domaniale de l’Estérel est un massif littoral unique réputé pour la diversité et la beauté de ses paysages. Elle est aujourd’hui principalement dédiée à la protection des milieux naturels et à l’accueil du public. La forte fréquentation touristique et le risque d’incendie en font un patrimoine vulnérable qui nécessite aujourd’hui une attention permanente des forestiers.

Chaque année, 2,5 millions de visiteurs fréquentent ce lieu emblématique, où de nombreuses activités leur sont proposées dans un décor naturellement coloré et une végétation odorante (escalade, randonnées à cheval et à pieds, balade en VTT…). Avec ses majestueux reliefs, aux couleurs rouge et ocre, le massif de l’Esterel offre un spectacle étonnant à admirer, quel que soit le point de vue adopté.

Un financement participatif pour des actions phares

Pour prendre soin de ce joyau naturel, l’Office Nationale des Forêts a décidé de se tourner vers le financement participatif. Pour le massif de l’Esterel, la campagne de collecte s’articule autour d’actions en faveur de la préservation et la mise en valeur de ce milieu naturel unique :

• Restaurer des sentiers, afin de promouvoir des itinéraires touristiques présentant un intérêt écologique et paysager particulier (falaise littorale, torrent, suberaie...

• Canaliser la fréquentation des usagers sur des sentiers balisés afin de protéger ces espaces dits « sensibles », abritant des paysages typiques des chaînes cristallines de Provence, une flore fragile nécessitant des programmes de gestion particuliers pour la valeur patrimoniale des milieux naturels et des espèces qu’ils hébergent : tortue d’Hermann, couleuvre, lézard ocellé, aigle de Bonelli, circaète Jean-le-Blanc, cerf élaphe...

• Préserver cette mosaïque de milieux, des plus riches aux plus fermés (milieu forestier, éboulis, pelouse, maquis...)

Au cœur du massif, l’ONF s’engage pour la réfection de trois sentiers mythiques :

• Le cap du Dramont porte le principal sémaphore de la région, dans un site naturel préservé, où la flore est particulièrement riche. La plage du Débarquement, juste au sud du cap, est un lieu important du débarquement des alliés en Provence. Le Dramont est un hameau de Saint-Raphaël.

• Le rocher de Saint-Barthélémy permet de profiter du contraste entre le bleu du ciel de la Côte d’Azur avec le rouge des roches de l’Estérel

• Le ravin du Mal Infernet est situé au milieu de blocs rocheux rouges, de formes aussi variées qu’étonnantes.

Le fonds « ONF-Agir pour la forêt »

En 2019, l’ONF a lancé son fonds de dotation « ONF-Agir pour la forêt ». Adressé aux entreprises et aux particuliers. Ce dispositif a pour vocation de financer des projets d’intérêt général dans les forêts publiques françaises.

Depuis 30 ans, l’ONF est engagé dans une démarche de partenariat (mécénat ou parrainage) avec les acteurs économiques, au service de la forêt publique. Aujourd’hui, face à l’urgence climatique et à la perte de biodiversité, il est nécessaire d’aller plus loin ! Structure dédiée au mécénat, le fonds permet de mobiliser tous les acteurs : sociétés de toutes tailles, fondations, associations, particuliers… Les projets soutenus illustrent la diversité des actions portées par l’ONF et ses partenaires, au profit des espaces forestiers quel que soit leurs dimensions : bois, carbone, eau, biodiversité, protection des sols, paysages, loisirs nature…

Le fonds « ONF-Agir pour la forêt » est orienté selon six axes d’action :

• planter et régénérer pour demain

• agir pour la biodiversité

• agir pour prévenir les risques naturels

• agir pour accueillir tous les publics

• agir pour sauvegarder le patrimoine historique et culturel

• innover pour la forêt.

Chaque don est utile et participe à la valorisation et à la préservation d’espaces forestiers exceptionnels. Avec l’ONF, demain prend racine aujourd’hui.

Pour information, le fonds de dotation bénéficie du régime fiscal du mécénat et donne droit à des réductions d’impôts, aussi bien pour les entreprises que pour les particuliers. Les premières bénéficient d’une réduction d’impôts sur les sociétés, à hauteur de 60% du montant du don, pris dans la limite de 20 000€ ou de 5/1000 du chiffre d’affaires, lorsque ce dernier est plus élevé. Pour les particuliers, il est déductible des impôts sur le revenu à hauteur de 66% du motant, dans la limite de 20% du revenu imposable.

Pour de plus amples informations sur les actions quotidiennes de l’ONF au cœur du Massif de l’Estérel, cliquez sur https://www.onf-agirpourlaforet.fr/

Floriane DUMONT