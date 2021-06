Accueil > Sports > Match amical - France 3 - Bulgarie 0 : Une simple formalité



Antoine Griezmann en première mi-temps et Olivier Giroud deux fois à la fin de la deuxième mi-temps, sont les buteurs de la soirée devant 5 000 spectateurs. Avec plus de précision dans le dernier geste devant le but, les Bleus auraient pu s’imposer plus largement. Seule fausse note de la soirée, la sortie de Karim Benzema blessé au genou en première mi-temps et remplacé par Olivier Giroud double buteur. Prochain match : mardi 15 juin à Munich contre l’Allemagne pour le début de l’Euro.

Gilbert DULAC