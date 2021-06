Accueil > Sports > Match amical. France 3 - Pays de Galles 0 : Presque parfait



Face à une bonne équipe galloise réduite à dix à cause d’un carton rouge et qui débutera le Championnat d’Europe le 12 juin contre la Suisse, l’équipe de France a maîtrisé le jeu. La réussite n’était pas avec Karim Benzema qui a raté un penalty détourné par Ward, le gardien de but des « Dragons ». L’avant-centre du Real Madrid a fait cependant un bon match. Il a provoqué le troisième but en adressant une frappe sur le poteau reprise avec succès par Ousmane Dembele. Kyllian Mbappé a ouvert le score en première mi-temps en récupérant un tir détourné de Rabiot. Le plus beau but de la soirée est le deuxième marqué par Antoine Griezmann. « Grizou », comme l’appelle ses coéquipiers, a vu son beau tir puissant croisé partir dans la lucarne du but gallois. Il est à noter le remplacement à la mi-temps de Benjamin Pavard en difficulté, par Jules Kounde dont c’était la première sélection. Mardi prochain, la Bulgarie sera le deuxième adversaire des Bleus au Stade de France.

Gilbert DULAC