Média. Groupe La Provence : accord entre CMA CGM et NJJ Holding

Accueil > Aix Marseille > Société > Média. Groupe La Provence : accord entre CMA CGM et NJJ (...)

CMA CGM et L’Avenir Développement / NJJ Holding (NJJ) ont signé ce mardi 30 août un accord de rachat par CMA CGM portant sur l’intégralité des titres détenus par NJJ au capital social de La Provence. Par ailleurs, les deux groupes ont défini les termes d’un projet de création d’une société contrôlée et financée conjointement dans le but de développer la nouvelle imprimerie située dans le Var et qui a vocation d’ici fin 2024 à assurer l’impression de l’ensemble des éditions des titres des groupes La Provence (hors Corse-Presse) et Nice-Matin.