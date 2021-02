Accueil > Provence > Société > Médiprix, une pharmacie du futur à Toulon

Ouverture à Saint-Jean-du-Var à Toulon de Médiprix, groupement national de pharmaciens innovants © DR

Pharmaciens engagés, Bertrand Pagès et Jérôme Escojido ne pouvaient se résoudre aux options habituelles. Refusant de surfer sur la vague du hard-discount, ils expliquent : « Nous étions confrontés soit à l’immobilisme face à un marché en fulgurante transformation -pharmacies en ligne sans conseil associés, concurrence internationale...- ou devenir des gérants d’officines, sans conseil et expertise, sur des produits qui engagent chaque jour la santé des patients ».

Un concept unique innovant qui fait l’unanimité

Médiprix a donc lancé un concept de pharmacie innovante qui séduit tout autant les adhérents du groupement que les patients !« Nous nous appuyons sur une expérience patient inédite, avec une officine innovante et humaine, connectée, digitale, solidaire, et engagée dans la naturalité. L’objectif est de développer des services inédits pour les patients : bilans de médication et de micro-nutrition, espace de prévention et dépistage (diabète, hypertension). Le personnel peut assurer un accompagnement en oncologie, ou proposer un service de téléconsultation pour consulter les médecins spécialistes. Nous comptons également un espace vaccination pour la grippe et de tests (antigéniques Covid-19, angine…) », détaillent les créateurs qui ajoutent : « Notre pharmacie inclut aussi la location et vente de matériel médical, et assure des conseils en produits naturels dans le corner herboristerie Médicinal (plantes médicinales en vrac, aromathérapie, phytothérapie…) ». Par ailleurs, l’officine assure la livraison des ordonnances et le transport des personnes isolées ou fragiles jusqu’à la pharmacie. Elle dispose d’un service click-and-collect avec l’application Médiprix (sur simple photo de l’ordonnance).

Un design unique et apaisant inspiré des grands magasins de mode

Un design unique et apaisant inspiré des grands magasins de mode ©DR

Côté originalité, l’agencement est au cœur de ce nouveau concept. C’est bel et bien une nouvelle manière de concevoir l’officine. Dès l’entrée, on vous accueille pour réceptionner votre ordonnance. Pendant sa préparation, vous pouvez profiter des 700m² pour découvrir les produits proposés à la vente, les tester, goûter, toucher… Tout cela dans un univers rappelant certains grands magasins de mode. Une fois votre commande prête, vous pouvez vous rendre à l’un des comptoirs. Le parcours client devient un moment unique et réconfortant. Dans cet univers végétalisé, un hommage est rendu aux plantes médicinales, bases de toute la pharmacopée. Autre hommage, les vieux comptoirs basiques disparaissent pour laisser place à des comptoirs alliant l’esthétisme et la praticité, rappelant les officines d’antan.

Mathieu SELLER

Pharmacie Médiprix -282 Boulevard Léon Bourgeois 83100 Toulon