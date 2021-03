Méditerranée. Le Groupe CMA CGM devient actionnaire du terminal TTIA d’Algésiras en Espagne

Accueil > Ailleurs > Economie > Méditerranée. Le Groupe CMA CGM devient actionnaire du terminal TTIA (...)

©CMA CGM

Un investissement stratégique qui consolide la position du Groupe dans le détroit de Gibraltar

Situé dans la partie méditerranéenne du détroit de Gibraltar, au cœur des échanges entre l’Asie, la Méditerranée et l’Europe du Nord, le terminal TTIA bénéficie d’installations modernes permettant d’accueillir les plus grands porte-conteneurs du Groupe CMA CGM :

• une superficie de yard de 30 hectares ;

• un quai de 850 mètres de long avec une profondeur de 18 mètres ;

• 8 grues STS ;

• une possibilité d’extension pour doubler à terme la capacité du terminal.

Terminal multi-utilisateurs d’une capacité de 1,7 millions d’EVP (Equivalent vingt pieds), le Terminal TTIA, inauguré en 2010, est le premier terminal semi-automatique de Méditerranée.

Le Groupe CMA CGM et ses partenaires à Algésiras, HMM et DIF Capital Partners, unissent ainsi leur expertise afin d’accompagner le développement de ce terminal stratégique. Avec cet investissement stratégique, le Groupe CMA CGM, à travers sa filiale CMA Terminals, consolide ainsi sa position d’opérateur de terminaux dans le détroit de Gibraltar, en complément de sa présence, avec Terminal Link, dans le terminal Eurogate de Tanger (Maroc) depuis 2006. Chaque année, le Groupe effectue près de 1 200 escales dans les ports du détroit de Gibraltar, l’un des lieux de navigation commerciale les plus empruntés au monde.

Aujourd’hui, le Groupe opère 48 terminaux portuaires dans 27 pays grâce à ses deux filiales CMA Terminals et Terminal Link (joint-venture avec China Merchants Holdings International). A l’occasion de la finalisation de l’accord de prise de participation, Christine Cabau Woehrel, Directeur central exécutif Actifs industriels Groupe et Opérations du Groupe CMA CGM, indique : « Notre investissement dans le terminal TTIA d’Algésiras traduit notre confiance dans le potentiel de croissance de la zone et notre volonté de renforcer notre offre de service dans le détroit de Gibraltar. Cette prise de participation dans l’un des ports les plus actifs de Méditerranée vient également consolider le positionnement du Groupe CMA CGM comme opérateur de terminaux portuaires de premier plan ».

