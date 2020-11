Méditerranée du futur acte IV ce 1er décembre. De la peste au Covid-19, 300 ans de résistance aux pandémies en Méditerranée

Accueil > >

C’est ce mardi 1er décembre que se tiendra l’acte IV de la Méditerranée du futur. Un futur qu’elle ira puiser dans le passé et le présent, puisque, dans un format digitalisé, trois siècles après l’arrivée de la peste à Marseille et en plein Covid-19 il sera question des pandémies en Méditerranée...

Renaud Muselier, président de la région Sud ouvrira ce mardi 1er décembre l’Acte IV de la Méditerranée du Futur (Photo archives Destimed/R.P.)

Contrairement à la peste voilà un débat qui n’est pas à fuir mais à suivre avec la plus grande attention. Trois siècles après l’arrivée de la Grande Peste à Marseille et en plein cœur de la pandémie de Covid-19, l’Acte IV de la Méditerranée du Futur est consacré, cette année, à la question des pandémies en Méditerranée. Cet événement unique en Méditerranée réunit cette année plus de 40 délégations internationales et les meilleurs experts méditerranéens dans un format 100 % digitalisé en raison du contexte sanitaire.

Des visions très différentes et forcément complémentaires

Tout au long de la journée, des historiens de dimension mondiale interviendront aux côtés de de chercheurs internationaux mais aussi de médecins mondialement reconnus pour mettre en perspective leurs analyses de la situation. Dans un tel contexte, ce rendez-vous inédit mêlera des visions très différentes et forcément complémentaires : le Professeur Raoult et l’OMS, le codécouvreur du virus Ebola et les spécialistes français de la peste, la directrice de l’hôpital de Bergame directement touché par la première vague et le président français d’un laboratoire sur le point de fournir un vaccin au monde entier. Le tout, sous l’égide de l’Union pour la Méditerranée (UpM), du Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, et avec la participation de Son Altesse Sérénissime le Prince souverain de Monaco. Ces échanges apporteront un éclairage unique au monde, dans cette période, sur ce sujet vital pour tout le bassin méditerranéen comme pour le monde entier.

Événement diffusé en direct sur mediterraneedufutur.com

Progamme de cette journée

Nasser Kamel, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée (Photo archives Destimed/RP)

09h00 – 10h00 : Allocutions d’ouverture

Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Président de Régions de France - Didier Raoult, Directeur de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection, spécialiste des maladies infectieuses et professeur de microbiologie

Séquence d’ouverture :

Nasser Kamel, Secrétaire général de l’Union pour la Méditerranée

David Sassoli, Président du Parlement européen

Stella Kyriakides, Commissaire européenne à la santé

10h00 -11h00 : Table ronde 1 – Quels enseignements tirer des grandes pandémies du passé ?

Modératrice : Aziza Nait Sibaha, Présentatrice France 24

-Anne-Marie Moulin, directrice de recherche émérite au CNRS, Université Diderot professeure associée à l’Université Senghor d’Alexandrie.

-Michel Signoli, archéo-anthropologue, Directeur de recherches au CNRS.

-Idir Bitam, professeur sur les vecteurs et les infections tropicales et méditerranéennes, chef programme de recherche à l’IHU sur les maladies vectorielles au Maghreb, Algérie.

A l’heure où nos sociétés sont confrontées à l’une des plus graves pandémies de l’histoire récente, plusieurs scientifiques de renommée internationale, issus de différentes disciplines, procèderont à une mise en perspective la crise actuelle au travers d’une analyse des grandes pandémies auxquelles les sociétés humaines ont dû faire face à travers l’Histoire, de l’Antiquité jusqu’à nos jours. Cet éclairage sur les grandes crises sanitaires du passé permettra d’identifier les points de convergence possibles et les principaux enseignements qui peuvent en être tirés. La discussion se poursuivra par une analyse prospective des nouveaux risques potentiels, liés à l’émergence possible de nouveaux virus, qu’il convient d’anticiper au mieux.

11h00- 11h15 : Grand témoin - Stéphane Bancel, PDG de Moderna : l’enjeu de la vaccination face au Covid-19

11h15-12h00 : Table ronde 2 - Comment résister et mieux coopérer face à la crise sanitaire ?

Modératrice : Aziza Nait Sibaha, Présentatrice France 24

-Sylvie Briand, directrice de la gestion globale des risques infectieux, Organisation mondiale de la Santé (OMS).

-Giuseppe Ippolito, professeur à l’institut national Lazzaro Spallanzani pour les maladies infectieuses, Italie.

-Maria Beatrice Stasi, directrice Générale, Hôpital Papa Giovanni XXIII de Bergame, Italie.

-Emmanouil Angelakis, docteur, membre du Conseil scientifique de l’Institut Pasteur hellénique - Grèce.

-Lyes Rahal, directeur général des services de santé du ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière d’Algérie.

Les pays de l’espace méditerranéen sont actuellement tous confrontés à une crise sanitaire de grande ampleur liée à la pandémie de Covid-19. Les intervenants de cette table ronde, qui sont des praticiens et des chercheurs de renom, sont actuellement mobilisés dans leurs pays respectifs afin de faire face à la crise sanitaire en cours. Ils livreront leurs témoignages et recommandations sur les façons de résister au mieux à la crise et partageront leurs réflexions sur les perspectives de coopérations renforcées entre pays de la Méditerranée.

12h15- 12h45 : Clôture de matinée

Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, président de Régions de France

S.A.S. Le Prince Albert II, Prince souverain de Monaco

Jean-Yves Le Drian, ministre de l’Europe et des Affaires étrangères

13h45 -14h15 : Lecture d’extraits de La Peste d’Albert Camus par des comédiens du collectif Oléa Compagnie

14h15 -17h00 : Colloque de l’IHU sur les 300 ans de la Grande Peste de Marseille

-Ouverture : Renaud Muselier, président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur et Didier Raoult, Directeur de l’Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée infection.

-Rémi Barbieri, Les mots de la peste.

-Niels Christian Stenseth, Peste et écosystèmes.

-Nicolas Rascovan, Paléogénomique de la peste.

-Stefan Tzortzis, Existe-t-il une anthropologie de la peste ?

-Michel Drancourt, Qu’avons-nous appris avec la paléomicrobiologie de la peste ?

-Didier Raoult, La peste, entre symbole et réalité.

Les structures de recherche développées depuis 20 ans par le Professeur Didier Raoult, dont l’IHU Méditerranée Infection est la forme aboutie au XXIe siècle, ont été le cadre de gestation d’une nouvelle discipline que nous avons nommée paléomicrobiologie. Il s’agit du diagnostic et de l’étude des microorganismes et des pathogènes dans les restes humains et animaux anciens de plus de cent ans. Tout naturellement, c’est la peste qui a été la première maladie sur laquelle le Pr. Raoult et son équipe ont travaillé. En effet, cette année marque le tricentenaire de la Grande Peste qui frappa Marseille et la Provence. Marseille, grand port de Méditerranée exposé au travers des siècles aux épidémies, a été lieu un lieu de développement d’une culture et d’une science propres dans ce domaine. La paléomicrobiologie, nouveau champ disciplinaire, s’est intégrée aux recherches en anthropologie et en histoire, menées d’abord par l’Université Aix-Marseille, et maintenant par quelques équipes en Europe. La paléomicrobiologie est une des contributions spécifiques en science, pour permettre une compréhension de plus en plus complète de la dynamique des épidémies anciennes, dont nous comprenons aujourd’hui plus qu’hier, l’éclairage qu’elle donne aux épidémies modernes. En quelques interventions de leaders européens dans ce domaine, ce colloque donnera le goût aux plus jeunes dans notre Région Sud, de contribuer par leurs travaux de recherche, aux développements des connaissances dans l’initiation et le développement du fait épidémique

14h30- 17h00 : Atelier Méditerranée du Futur

14h30-16h00 : Atelier 1 – Le Sommet des deux Rives : du dialogue à l’action

Modérateur : Olivier Darrason (CEIS)

-Renaud Muselier (Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur)

-Patricia Augier (Femise),

-Blanca Moreno-Dodson (CMI-Banque mondiale),

-Porteurs de projets méditerranéens.

Cet atelier sera l’occasion d’un point d’avancement de certains projets emblématiques mis en avant lors de la précédente édition de Méditerranée du Futur et de projets issus des travaux du Sommet des 2 Rives. Il permettra ainsi de mettre en avant la bonne articulation et complémentarité entre ces deux grands évènements méditerranéens. Dans la mesure où certains des projets évoqués sont en recherche de financements, les investisseurs membres du Club des investisseurs qui se sera réuni la veille, seront particulièrement invités à y participer, afin de favoriser certains rapprochements entre porteurs de projets et investisseurs.

16h00 -17h00 : Atelier 2 -Forces et fragilités des systèmes urbains pendant la crise sanitaire : vers plus de résilience

Modérateur : Bernard Valéro (Ambassadeur, Directeur général de l’AVITEM)

-Amine Benaissa (Architecte-urbaniste),

-Simon Davies (Directeur Fondation AIA Conseil),

-Souad Ben Abderrahim (Maire de Tunis)

-Agnès Rampal (conseillère régionale Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Présidente de la Commission Euro-Méditerranée).

La pandémie de Covid-19 est venue brutalement questionner le modèle contemporain de développement urbain : étalement du tissu urbain, place de la voiture, usages intensifs voire excessifs du nexus eau-alimentation-énergie, réduction des espaces concédés à la nature et disparition de la biodiversité, qualité de l’air, autant de questions qui prennent un relief significatif au regard des nombreuses maladies urbaines, face à la tentation de l’exil à la campagne, face enfin aux diverses et profondes disparités sociales mises en lumière par le confinement (précarité numérique, inégalité de logements, difficultés d’approvisionnement).

De longue date, le lien urbanisme-santé/hygiène publiques a été reconnu sous l’effet des grandes pandémies du passé. La crise sanitaire liée au Covid-19 lui donne aujourd’hui une actualité nouvelle qui interpelle toutes les villes de Méditerranée, où les questionnements sont les mêmes, où les attentes des Méditerranéens urbanisés sont les mêmes, et où les aspirations à mieux vivre en ville sont également partagées sur tous les rivages méditerranéens.

Focus

Méditerranée du futur Acte IV

L’ambition portée par le Président de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Renaud Muselier est de « générer une dynamique collective visant à faire de la région le porte-drapeau de la politique méditerranéenne de la France. » L’événement « Méditerranée du futur » en est devenu l’incarnation. Fort de cette ambition méditerranéenne, il a considéré essentiel à travers l’événement « Méditerranée du futur » « de pouvoir réunir une fois par an à Marseille l’ensemble de ces partenaires méditerranéens afin de partager nos pratiques et de faire converger nos actions autour d’enjeux spécifiques et défis communs. » Cet événement rassemble chaque année à Marseille les autorités locales avec lesquelles la Région coopère, mais aussi les grands bailleurs, publics et privés, des intellectuels, des ONG et des personnalités politiques de haut niveau, autour de thèmes d’intérêt commun pour l’espace méditerranéen :

En 2017 : Méditerranée du futur – Acte 1 sur l’enjeu climatique

En 2018 : Méditerranée du futur – Acte 2 sur la jeunesse et l’innovation

En 2019 : Méditerranée du futur- Acte 3 sur l’investissement

Cette année, pour son Acte 4, Méditerranée du Futur, qui se déroulera entièrement dans un format dématérialisé, sera consacré au thème « 1720-2020 : de la peste au covid-19, 300 ans de résistance aux pandémies en Méditerranée ».

« La crise de la Covid-19 est venue bousculer nos certitudes et invite à la remise en question. Si la Région Sud a déployé tous ses efforts et tous ses moyens pour atténuer les effets de cette crise sur le territoire régional, la réflexion doit se développer à un autre niveau, méditerranéen voire mondial. Les développements de cette crise démontrent bien, d’une part que chaque pays est frappé, en raison, particulièrement de la mondialisation et de la globalisation qui génèrent une forte accélération des échanges et de la circulation des biens et des personnes, et, d’autre part, qu’il est nécessaire de trouver des réponses coordonnées à travers une coopération renforcée. Ce sont ces actions concertées qu’il s’agit définir au cours de l’acte 4 de "Méditerranée du Futur ", dont l’invité d’honneur sera le Professeur Didier Raoult, au travers de tables rondes consacrées, d’une part aux enseignements que peut nous apporter l’histoire des grandes pandémies et, d’autre part, aux coopérations à développer dans l’espace méditerranéen pour faire face ensemble à cette crise sanitaire. »