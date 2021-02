Accueil > Méditerranée > Rive Nord > Menton veut toujours plus de mobilité douce

A bicyclette... en balade hors de Menton (Photo Hagay Sobol)

Très rapidement, les Mentonnais assisteront à un défilé de cyclistes, perchés sur les « vélorues » de leur ville. Ce dispositif sera disponible, à titre d’expérimentation, dans les contre-allées des vallées du Borrigo et du Careï. D’ores et déjà, pour faciliter la cohabitation entre les cyclistes et les automobilistes, des panneaux ont été mis en place aux entrées des voies résidentielles, où la vitesse est limitée à 30 km/h. De plus, un marquage au sol matérialise très clairement la position du cycliste au milieu de la chaussée.

Des vélos électriques sans borne de stationnement

Pour ceux qui auraient quelques réticences à pédaler de leur propre chef, la ville de Menton a opté également pour des vélos à assistance électrique (VAE), en libre-service, disponibles 24h/24. C’est la société Bik’air qui a été choisie pour cette expérimentation, car elle propose une solution qui s’affranchit du système de stations et de bornes. Ainsi c’est un technicien qui circule dans la commune avec comme mission l’entretien du vélo comme la recharge de la batterie.

La possibilité de partir en balade hors de Menton

L’utilisation est simplifiée puisque vous pouvez trouver un vélo rapidement tout près de l’endroit où vous êtes. De même, une fois votre trajet terminé, vous le laissez où vous souhaitez, mais toujours bien garé dans un endroit respectueux des piétons, des usagers de la route et de l’outil lui-même. Autre avantage de ce vélo électrique, il vous permet de partir en goguette, hors de Menton. Pour la phase de test, 10 bicyclettes seront disponibles. Au niveau des tarifs, la location (15 cents la minute) s’effectuera avec l’application Bik’air et votre carte bancaire.

La rédaction