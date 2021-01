Accueil > Sports > Mercato MHSC : Laborde veut rester mais…

L’OM a coché sur sa short-list le nom du Montpelliérain Gaëtan Laborde (Photo capture d’écran)

Dans un entretien accordé à Europe 1, Christophe Hutteau, l’agent du joueur du MHSC revient sur les bruits de transfert de son joueur vers l’Olympique de Marseille. « Le vœu premier de Gaëtan est de rester et de finir la saison avec Montpellier. C’est ce qu’on s’était fixé avec le président Laurent Nicollin. S’il reste, ce sera tout sauf une catastrophe, car il est bien dans ce club, où il continue de franchir les étapes, où il prend du plaisir », explique Hutteau.

« Il n’y a rien de totalement fermé »

Cependant, l’idée d’un départ chez le voisin marseillais n’est pas écartée à 100%. Tout dépendra alors des velléités du MHSC. « Maintenant on peut imaginer que le club puisse se dire "s’il y a une offre concrète, je me retrouve dans l’obligation de le céder". Cela peut être aussi cette situation-là, et il ne faut pas l’exclure. Il n’y a rien de totalement fermé. »