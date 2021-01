Accueil > Sports > Mercato OM : Merci qui ? Merci Pablo Longoria !

Pablo Longoria l’Espagnol a permis au club olympien de faire de belles affaires... (Photo capture d’écran)

Faute d’être performant sur le terrain, l’OM truste les premières places en matière de mercato. Après avoir signé Pol Lirola (Fiorentina) et Arkadiusz Milik (Naples), deux joueurs à la renommée internationale, il est aisé de dire que ce marché du mois de janvier s’est assez bien passé pour les Olympiens. D’autant que les emplettes ne sont peut-être pas terminées, puisqu’après le départ de Morgan Sanson pour Aston Villa, il semblerait que les Phocéens soient à la recherche d’un milieu de terrain de substitution. « Nous avons perdu un joueur titulaire, nous sommes dans l’obligation de le remplacer », assurait y a peu encore André Villas-Boas.

Longoria en quête d’un nouveau milieu de terrain

Les scouts marseillais sont donc à pied d’œuvre, Pablo Longoria en tête. « J’ai donné mon avis à la direction. Pablo et moi nous sommes en quête de la meilleure option possible pour le futur de l’OM », ajoute le technicien portugais. Même son de cloche du côté du natif d’Oviedo : « Nous avons perdu une pièce importante de notre dispositif et nous cherchons à le remplacer. Mais attention, c’est un mercato difficile et je pense que tout va s’accélérer dans les prochains jours car cette inertie n’est pas normale. » Les supporters sont prévenus : un nom devrait tomber. Sur le Vieux Port, on parle d’Amine Harit (Schalke 04) ou Mehdi Léris (Sampdoria).

Pourquoi pas une surprise du moment qu’elle est bonne ? « Nous avons scouté beaucoup de profils, si nous sommes en mesure de nous renforcer, nous ne nous en priverons pas », ajoute Longoria. En attendant, pour préparer l’avenir, l’OM a échangé dans une relative discrétion Marley Aké, en partance pour la Juventus Turin, contre Franco Tongya. « On parle là d’échanges entre des jeunes joueurs. Nous sommes intéressés par ce type d’opération », lâche le directeur sportif. Une chose est sûre : en matière de bon coup, il semblerait qu’on puisse lui faire confiance.

Mathieu Seller