Mercato OM : Milik est Marseillais… Alléluia

« Je suis très satisfait car nous avons pris un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. Nous montrons l’ambition du club et je tiens à remercier Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud pour la détermination affichée dans le deal. » Les mots sont de Pablo Longoria et résument assez bien le soulagement. Mais pas seulement puisque l’on peut également parler de fierté, celle d’accueillir à Marseille un attaquant considéré comme une pointure européenne. Comme le dit l’adage : « On n’attrape pas des mouches avec du vinaigre », il a donc fallu mettre la main au portefeuille pour attirer le Polonais dans les rangs olympiens. A la base, les dirigeants napolitains réclamaient la modique somme de 18M€. Au final, l’OM aura déboursé 8M€, plus 4M€ de bonus pour un prêt de 18 mois avec option d’achat obligatoire. A cela, il faudra rajouter un pourcentage sur une éventuelle revente aux alentours de 20%. « On a fait des efforts pour un tel transfert dans une période difficile. Merci au club pour son ambition et au joueur pour sa volonté de venir à l’OM », analyse Longoria.

Un sacrifice financier pour une star reconnue en Europe

Reste donc à confirmer sur le pré tout le bien que les supporters pensent déjà de lui. Sur ce point, il faudra certainement faire preuve d’un peu de patience car le Polonais n’a pas joué le moindre match depuis le début de saison avec Naples. Mis au placard par le président De Laurentiis, face à son refus de prolonger son contrat qui terminait en juin, Milik a maintenant tout loisir de prouver qu’il est le renard des surfaces que l’OM attend. Pour sa part, le directeur sportif en est totalement convaincu : « Il a des qualités technique et physique, il a une bonne capacité à finir les actions. Il a prouvé qu’il avait de la personnalité à Leverkusen quand il était très jeune, à l’Ajax mais aussi plus récemment avec Naples en Champions League ou encore avec l’équipe nationale où il a montré beaucoup de détermination. » Que la Bonne-mère l’entende…