Mercato OM : Milik quasiment Marseillais selon l’Italie

l’OM et Naples seraient quasiment d’accord sur le dossier Milik (Photo Capture d’écran)

Pour Il Mattino, Marseille ne serait pas en mesure de mettre plus de 10 millions d’euros sur la table, alors que les Italiens attendent une offre aux alentours des 13. Une information, quasiment, recoupée par La Gazzetta dello Sport qui parle de son côté d’une offre de 7 millions d’euros + 2 millions de bonus. Petit plus, selon le média, les Napolitains ont des vues sur une éventuelle revente avec un intéressement à hauteur de 20 à 25% du montant. Du côté de Sky Italia, l’accord ne diffère actuellement que de 2 millions d’euros. Ce qu’il faut retenir est bel et bien que les trois journaux sont unanimes sur le fait que le départ de Milik à l’OM est sur le point d’être bouclé.

Longoria : « Milik est l’un des meilleurs attaquants d’Europe »

Interrogé sur ce dossier sur la chaîne Téléfoot, Pablo Longoria s’est montré stoïque et confiant : « Notre stratégie est d’être patient, d’être froid. Au poste d’attaquant, on travaille sur différentes alternatives. Dans la presse, ça parle beaucoup de Milik. C’est l’un des meilleurs attaquants d’Europe, mais on travaille sur d’autres pistes, avec patience, parce que dans un mercato aussi difficile, celui qui gagne est toujours celui qui est le plus calme. » Pour de nombreux observateurs, la transaction devrait se boucler en début de semaine. Les Marseillais vont donc devoir se montrer encore un peu patients pour acclamer leur nouveau buteur. En cas de transfert, il semble évident que l’OM aurait alors gagné haut la main le combat du mercato avec l’arrivée de deux joueurs à la renommée internationale. L’effet Longoria se ferait-il déjà ressentir ?

