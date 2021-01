Accueil > Sports > Mercato OM : Sanson dans le viseur de l’Angleterre

Morgan Sanson suscite un vif intérêt de la part de l’Angleterre (Photo archives Wallis.fr/Laurent Saccomano)

En conférence de presse d’après défaite contre Nîmes (1-2), André Villas-Boas a abordé le cas Morgan Sanson et un éventuel départ dès janvier. « Le mercato bat son plein et Morgan est un joueur qui a une belle cote en Angleterre. Officiellement nous n’avons reçu aucune offre pour lui, sauf si elle est arrivée pendant le match (contre Nîmes). Je sais que son profil intéresse énormément la Premier League, donc oui il est possible qu’il se passe quelque chose », indique le technicien de l’OM

Des rumeurs pour Sanson, encore des rumeurs ?

De son côté, quelques jours avant, Pablo Longoria avait également souligné l’intérêt de l’Angleterre pour le milieu de terrain. D’ailleurs, le directeur sportif tenait à peu près le même discours que son entraîneur : « Pour le moment, depuis que je suis ici, ça parle toujours de Sanson en Angleterre, à tous les mercatos. C’est normal, Morgan est un très bon joueur, il a une bonne cote sur le marché, mais il faut attendre quelque chose de concret. Pour le moment, ce ne sont que des rumeurs et je ne m’intéresse pas aux rumeurs. »

Fabian FRYDMAN