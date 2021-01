Accueil > Sports > Mercato OM : Un arrière droit en discussion avancée

La venue de Pol Lirola à l’OM dans les tuyaux (Photo capture d’écran)

La liste des noms susceptibles d’intéresser Pablo Longoria, pour le poste d’arrière droit, commençait à s’allonger. Après Djibril Sidibé, Pol Lirola (Fiorentina), Elseid Hysaj (Napoli), Bryan Reynolds (Dallas) et Lutsharel Geertruida (Feyenoord) étaient venue grossir les profils auxquels le staff marseillais prêtait attention. Il semblerait donc que ce soit le joueur de la Viola qui ait décroché la timbale. Selon RMC Sport, les recruteurs phocéens sont passés à l’offensive dans le dossier Pol Lirola.

Un prêt jusqu’à la fin de saison avec option d’achat

Les deux clubs ne sont certes pas encore tombés totalement d’accord sur les modalités du prêt avec achat, mais le joueur et lui d’ores et déjà conquis par la proposition marseillaise. Certes, en matière de transfert rien n’est acquis tant que le joueur n’est pas arrivé dans le vestiaire, mais il semblerait que les choses soient en très bonne voie. Une bonne chose de faite qui laissera l’opportunité à Pablo Longoria et André Villas-Boas de se concentrer sur l’arrivée d’un buteur.