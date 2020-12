Accueil > Sports > Mercato OM : barre à droite toute ?

Le mois de janvier approche et avec lui le grand barnum du marché des transferts. Comme chaque année, l’Olympique de Marseille devrait occuper les premiers rôles. Alors que les dirigeants marseillais annoncent officiellement qu’ils sont en quête d’un renfort offensif, on se demande clairement si cette recherche ne serait pas une nouvelle fois une erreur de casting. En effet, les spécialistes sont assez unanimes : c’est à droite que le bât blesse et plus particulièrement en défense.

stade vélodrome de Marseille (Photo archives Destimed/RP)

André Villas-Boas l’a récemment déclaré en conférence de presse : « Recruter un 9 ? On travaille depuis quelques semaines pour continuer d’améliorer notre effectif. Il faut toujours être ambitieux et s’il y a des possibilités... » Le message est donc clair : la cellule de recrutement active ses réseaux pour dénicher une perle rare. Pourtant, lors du mercato d’été, les Marseillais ont signé Luis Henrique, un jeune brésilien, qui aurait dû soulager Dario Benedetto et, suppléer Valère Germain alors annoncé sur le départ. Six mois plus tard, les choses n’ont pas tourné comme elles auraient dû. D’ailleurs, le technicien portugais n’a pas hésité à faire un mea culpa pour le moins inattendu. « On s’est raté parce que Luis ne sera pas ce joueur auquel nous avons pensé. Il va falloir faire quelque chose en janvier », conclut AVB.

S’il fallait un attaquant, ce serait Gameiro ?

On prend donc les mêmes et on recommence ! Pour le champion du monde Adil Rami, le bon profil pourrait se trouver du côté de Valence et de Kevin Gameiro : « Il ne joue pas beaucoup et il pourrait être très intéressant, en prêt ou autre. Il a tout du bon coup pour Marseille. A court terme c’est quelqu’un qui peut se montrer très efficace. » A bien y regarder, on se dit que l’ancien défenseur central marseillais ne serait peut-être pas si loin de la vérité. Français, avec une expérience des grands clubs, efficace devant les buts, en quête de temps de jeu… L’International tricolore n’a jamais caché qu’il avait déjà eu des contacts avec Marseille, comme en 2010. Dans sa dernière année de contrat, l’ancien du PSG coûterait au passage un petit billet entre 2 et 4 millions d’euros. Une bonne affaire quand on connaît le marché des attaquants et quand on sait que janvier reste une loterie. Miser sur un homme qui n’a pas souvent déçu serait sans aucun doute un pari intéressant. Même à 33 ans ! D’autres noms sont bien évidemment annoncés comme Islam Slimani ou pour une énième fois… Olivier Giroud. Mais autour du Vélodrome, on se demande maintenant si le recrutement d’une pointe offensive est vraiment la priorité phocéenne.

Un caprice offensif pas forcément nécessaire

Éliminé de toutes les Coupes européennes, l’OM voit son calendrier nettement allégé. Un facteur qu’il faut prendre en compte et qui devrait simplifier le turn-over en attaque. Dario Benedetto semble avoir retrouvé le chemin des filets, même s’il faut attendre encore quelque matchs pour en être certain. Valère Germain, qui a toujours un bon de sortie au prochain Mercato, ne semble pas pressé d’aller voir si les pelouses sont plus vertes ailleurs. Enfin, le jeune Marley Aké trépigne d’impatience pour avoir enfin une vraie chance en équipe première. Au final, l’attaque semble assez bien fournie pour une moyenne d’un match par semaine. Pourtant, Villas-Boas ne semble pas franchement décidé à changer son fusil d’épaule : « Dario Benedetto ? Il est dans un bon moment et j’espère que ça va continuer. Mais si quelque chose lui arrive, on a besoin de plus d’option que ce que l’on a. Il est possible qu’on continue à chercher. »

Pas de remplaçant crédible pour Bouna Sarr

D’autant qu’au Vélodrome, depuis plusieurs saisons, le danger ne vient pas réellement des buteurs. A Marseille, ce sont surtout les joueurs excentrés qui brillent. D’ailleurs, il faut remonter à la saison 2016/2017, et Bafétimbi Gomis, pour retrouver un vrai goleador sur la plus haute marche du podium des réalisateurs olympiens. Vous l’aurez compris, ce n’est finalement plus trop l’attaque qui préoccupe, mais davantage le secteur défensif et plus particulièrement le couloir droit. Après le départ de Bouna Sarr, vers le Bayern Munich pour 10 millions d’euros, les dirigeants marseillais n’ont pas réussi à trouver un remplaçant « crédible » au Franco-Guinéen. Hiroki Sakai se retrouve donc bien seul pour couvrir le poste. Le moins que l’on puisse dire, c’est que depuis le début de la saison, le « Samourai » a bien du mal à encaisser l’enchaînement des matchs.

Kenny Lala : le nom qui revient sans cesse

Barre à droite toute, s’il fallait signer un chèque dès l’ouverture du marché des transferts. Même si l’achat d’un renfort n’est pas chose aisée, il existe tout de même quelques profils très intéressants qui permettraient au Japonais de sentir sur sa nuque le souffle de la concurrence, mais également de reprendre des forces pour cette fin de saison. Le Strasbourgeois Kenny Lala intéresse depuis un moment déjà. L’ancien Lensois de 29 ans arrivera en fin de contrat en juin prochain, une situation faisant forcément de lui un élément intéressant en termes de transfert. Il faut tout de même noter que l’Alsacien est également sur les tablettes du Spartak Moscou, Augsbourg et l’Eintracht Francfort. Heureusement, il n’est pas le seul.

La pilule Joakim Maehle ne passe pas pour Longoria

Dans une stratégie de trading, d’autres défenseurs plus jeunes semblent coller davantage au profil recherché. En coulisses, il se murmure que Marseille reste focalisé sur le Danois Joakim Maehle. Une offre aux alentours de 10M€ serait sur la table de la formation belge de Genk ! « On a essayé de le recruter cet été, ce n’est pas un secret », expliquait, il y a peu, Pablo Longoria. Il va falloir attendre car, une fois encore, l’OM n’est pas seul dans la boucle, et l’Atalanta s’est également positionnée. Surtout que Longoria a encore en travers de la gorge le transfert avorté lors du dernier mercato. Pour mémoire, tout semblait bouclé avant que la formation belge ne demande plus que le deal initial. « C’est la première fois que ça m’arrive dans le monde du foot. C’était particulier et je n’ai pas beaucoup aimé ce comportement, pour vous dire la vérité », avait alors concédé le jeune directeur sportif au site Le Phocéen. De son côté, le joueur n’avait pas caché sa déception : « J’ai signé mes papiers lundi soir, puis je reçois un appel de mon directeur sportif, dix minutes avant la fermeture, disant qu’il n’y a pas d’accord de toute façon parce qu’ils ont demandé plus d’argent. » Ce pourrait donc n’être que partie remise.

Un Américain à Marseille ? Ou un Français peut-être !

Qu’à cela ne tienne, si jamais le dossier Maehle tombait une nouvelle fois à l’eau, deux autres noms sont encore sur les listes. A commencer par Bryan Reynolds, un jeune américain de 19 ans qui joue en MLS au FC Dallas. Avec 4 passes décisives en 19 rencontres, il est dans le viseur de grandes écuries européennes comme le Milan AC. Son prix ? Entre 7 et 9 millions. Attention tout de même, car en matière d’efficacité immédiate, rien n’est moins sûr pour un joueur qui n’a jamais vraiment été confronté au haut-niveau du Vieux Continent. Peut-être que le profil de Fabien Centonze serait alors plus intéressant. Passé par Metz, Evian TG, Clermont Foot et Lens, le joueur de 24 ans connaît parfaitement les joutes du championnat hexagonal. Et le prix demandé serait nettement moins prohibitif… Un point essentiel quand on sait que l’OM est toujours sous la menace du Fair-play financier.

Vous l’aurez compris, rien n’est encore acté du côté des Marseillais. Si les supporters attendent pour beaucoup un goleador, la raison voudrait que ce soit un défenseur qui vienne étrenner ses crampons sur la pelouse du Vélodrome. Une chose est sûre : il ne faudra pas, cette fois, faire une nouvelle erreur. Les fans comme le portefeuille de l’OM ne le permettraient pas.

Fabian FRYDMAN