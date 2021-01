Accueil > Sports > Mercato OM : un remplaçant de luxe en instance de départ

Kevin Strootman serait attendu dès la semaine prochaine à Gênes (Photo capture d’écran)

Pour acheter… Il faut vendre. Cela pourrait être l’adage des clubs de Ligue 1 en plein mercato d’hiver. L’Olympique de Marseille n’échappe pas à cette règle et cela même si Pablo Longoria a annoncé qu’il disposait d’une enveloppe d’un peu moins de 10 millions pour faire des folies sur le marché des transferts. Et, pour espérer engranger de précieux euros, il s’agit de trouver des joueurs partants. A ce petit jeu, Kevin Strootman est sans conteste l’un des grands gagnants, depuis un moment déjà.

Strootman proche d’un retour en Italie

Souvent utilisé comme remplaçant de luxe par André Villas-Boas, le milieu de terrain néerlandais perçoit le salaire le plus important du club, aux alentours de 500 000 euros bruts par mois. Pour l’OM, il s’agissait donc d’enfin se débarrassait d’un joueur jugé plus encombrant qu’autre chose.

Il semblerait que ce soit chose faite comme l’a annoncé récemment Sky Italia. Selon le média transalpin, l’Olympien serait sur le point de rejoindre le Genoa, sous forme de prêt. Restent quelques détails à régler et selon La Gazzetta, l’OM devrait encore prendre en charge une partie de son salaire durant son prêt. Sky Italia a confirmé et a annoncé ce vendredi que le milieu de terrain néerlandais aurait donné son accord pour un prêt sec. L’opération serait presque bouclée et le joueur serait attendu dès la semaine prochaine à Gênes.

Fabian FRYDMAN