Mercato : rumeurs et contacts du côté de l’OM

Marseille s’intéresse de très près à Arkadiusz Milik (Photo capture d’écran)

Ce n’est plus vraiment un secret : Marseille s’intéresse de très près à Arkadiusz Milik (26 ans). Petit point : le buteur du SSC Naples sera en fin de contrat en juin et c’est peut-être une bonne occasion pour le club napolitain de le laisser partir, dès cet hiver, et ainsi récupérer quelques euros. Seulement voilà, si l’OM ne cesse de faire du pied au Polonais, il n’est pas seul.

Un duel OM-Atletico Madrid pour Milik

Ainsi, l’attaquant est sur les tablettes d’un autre grand d’Europe : l’Atlético Madrid. Si, selon le Corriere dello Sport, un accord serait imminent entre l’OM et le joueur, pour le Corriere del Mezzogiornoce, il privilégierait la Liga espagnole. L’annonce de l’intérêt madrilène est pour le moins étonnante quand on sait que les Colchoneros ont déjà dans leur arsenal Luis Suarez, Joao Felix ou Marcos Llorente… Sans compter le jeune Saponjic !

Pour convaincre Naples de laisser partir son attaquant, l’OM peut compter sur une enveloppe transfert aux alentours de 8 millions d’euros. Bonne nouvelle, puisqu’un prêt à une date aussi rapprocher de la fin du contrat est quasiment inenvisageable. A moins qu’un autre joueur soit mis dans la balance. Dans cette hypothèse, Florian Thauvin pourrait faire le chemin inverse. Même si l’on sait que l’International tricolore plait à Naples, ce scénario semble tout de même un peu tiré par les cheveux. Reste donc à savoir si Milik et la formation napolitaine se laisseront tenter par les sirènes pécuniaires ou préféreront-ils attendre juin...

Un latéral droit à tout prix ?

Autre gros chantier hivernal, la défense n’est, semble-t-il pas, laissée de côté par Pablo Longoria et Andre Villas-Boas. Alors que Hiroki Sakai est toujours le seul arrière droit de métier dans l’effectif phocéen, les dirigeants des champions d’Europe 93 se sont mis en quête, discrètement, d’une doublure ou d’un numéro un bis. Quelques bruits ont fuité ces derniers jours, notamment un intérêt grandissant pour Timothy Fosu-Mensah, latéral droit de Manchester United (23 ans, 1 match en Premier League cette saison). Là encore, Marseille n’est pas le seul club sur les rangs et le voisin monégasque semble également lorgner sur ce jeune joueur peu utilisé par les Red Devils. En fin de contrat en juin, il semblerait qu’une offre d’achat pourrait faire pencher la balance du bon côté. Petit hic, le Mancunien a récemment confié au Manchester Evening qu’il se sentirait plutôt bien du côté d’Old Trafford et qu’il n’aurait pas forcément l’intention de poser ses crampons du côté du Vélodrome.

Au même titre que Milik, il va donc falloir être patient. Le grand jeu d’échecs du mercato d’hiver ne fait que commencer et il ne serait pas étonnant que d’autres joueurs fassent leur apparition dans la grande farandole des bruits de transferts. C’est d’ailleurs déjà le cas pour Islam Slimani, en délicatesse du côté de Leicester et qui n’a jamais caché son affection pour l’OM. Comme le dit l’adage : « prudence est mère de sureté ». Une obligation en matière de mercato.

Fabian FRYDMAN